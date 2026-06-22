Concurso da Polícia Penal do RN com salário de até 5,6 mil abre inscrição nesta segunda (22)

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN) abre, nesta segunda-feira (22), as inscrições de seu concurso público, que oferta 260 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.
Os cargos ofertados são os de Policial Penal e Especialista em Assistência Penitenciária, este último com oportunidades para médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Todas as vagas são de nível superior.
Segundo o edital, poderão se candidatar o cargo de Policial Penal pessoas com no mínimo 18 anos e no máximo 45 anos de idade no ato da posse.
As remunerações iniciais variam de R$ 3.500,00 a R$ 5.681,78, a depender da função escolhida. O maior salário é destinado ao cargo de Policial Penal.
Como se inscrever?
As inscrições serão abertas às 10 horas desta segunda-feira (22) e podem ser feitas até o dia 27 de julho, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, entidade responsável pelo certame. O valor da taxa é de R$ 130,00.
Poderão solicitar isenção de pagamento candidatos inscritos no Cadúnico, doadores de médula óssea, doadoras redulares de leite materno, pessoas com deficiência, e eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. A solicitação deve ser enviada até a próxima quarta-feira (24).
Provas
Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 13 de setembro de 2026, nas cidades de Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, e Caicó.
Candidatos ao cargo de Policial Penal também passarão por: Teste de Aptidão Física (TAF), Avaliação Psicológica, Exame Toxicológico, Investigação Social e Curso de Formação.
Para o cargo de Especialista em Assistência Penitênciária, também serão aplicados o exame toxicológico, e a investigação social.
Sobre a banca
O professor Érico Palazzo, da plataforma Gran Concursos, explica que o Instituto Avalia é uma banca voltada para a letra da lei nas disciplinas de Direito.
Como se trata de uma entidade que se tornou mais frequente em provas de concurso há menos de um ano, ele recomenda o treino de questões já usadas por ela, assim como as de outras bancas similares.
"No conteúdo programático, a lei mais importante do concurso é a Lei de Execução Penal de número 7210. Os candidatos de todos os cargos devem conhecer essa lei nos mínimos detalhes", destaca.