Dataprev divulga edital de concurso público com 212 vagas e salários de até R$ 10 mil

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) divulgou, nesta sexta-feira (3), edital de concurso público com 212 vagas imediatas de nível superior, além de 1.823 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para graduados de áreas como Arquitetura, Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social, com lotação prevista em sete cidades brasileiras, incluíndo Fortaleza, no Ceará.

A remuneração inicial varia de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44, conforme o cargo. A admissão dos aprovados seguirá o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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Como se inscrever?

As inscrições abrem na próxima segunda-feira (6) e podem ser feitas até o dia 6 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entidade responsável pelo certame. A taxa cobrada é de R$ 110,00.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, podem solicitar isenção do pagamento, entre os dias 6 e 8 de julho.

Conforme o edital, o certame reserva 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas; e 5% para pessoas com deficiência.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para todos os cargos no dia 11 de outubro de 2026.