Cogerh abre seleção para vagas de estágio em Fortaleza e no Crato; veja como participar

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com vagas abertas para estágio de nível superior, com oportunidades em Fortaleza e no Crato, no Ceará. As inscrições seguem até o dia 9 de julho e estão disponíveis no portal do CIEE.

O prazo do estágio será de um ano, contado a partir da homologação do resultado das vagas. A jornada de atuação será de quatro horas diárias no período da tarde, enquanto a remuneração será uma bolsa mensal de R$ 787,89.

Segundo a Cogerh, as oportunidades são para diversas áreas, incluindo Assessoria de Comunicação e Marketing; Gerência de Segurança e Infraestrutura; e Gerência Administrativa.

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Confira abaixo os detalhes de cada vaga de estágio:

Vagas em Fortaleza

Assessoria de Comunicação e Marketing

Vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Jornalismo ou de Publicidade, entre o 4º e o 6º semestre da graduação, com habilidades em criação de conteúdo multimídia.

Gerência de Segurança e Infraestrutura

Oportunidades são para estudantes do curso de Engenharia Civil, com pelo menos 50% dos créditos cursados. O ideal é que os candidatos possuam conhecimento em editor de planilhas (nível intermediário), softwares de geoprocessamento e desenho técnico.

Gerência Administrativa

Para estas vagas, é necessário que os candidatos venham do curso de Ciências Contábeis, com pelo menos 50% dos créditos cursados, com conhecimento em Excel, Word, Powerpoint e em informática básica.

Vagas no Crato

Enquanto isso, no Crato, a seleção deve focar em estudantes de Jornalismo, Marketing e Comunicação Social, que estejam entre o 3º e o penúltimo semestre da graduação. É necessário ter habilidades com produção de conteúdo multimídia, boa escrita e redes sociais.

Serviço

Vagas para estágio de nível superior na Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh)