Escola de Saúde Pública do Ceará abre seleção para cadastro de professores; bolsas vão até R$ 4 mil

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) abriu processo seletivo para formação de banco de professores visitantes que atuarão nos programas de residência em saúde no Estado. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (26).

A seleção tem como objetivo habilitar e cadastrar profissionais sem geração de vínculo empregatício para atender demandas da Comissão Estadual de Residência Médica (Cerem) e da Comissão Descentralizada Multiprofissional de Residência (Codemu), vinculadas à Diretoria de Pós-Graduação em Saúde da instituição.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sistema de seleções da ESP/CE, entre os dias 23 de junho e as 12h de 29 de junho de 2026. O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar das inscrições em 29 de junho.

Entre as oportunidades previstas estão vagas para profissionais com formação em Medicina e residência em áreas específicas, além de candidatos com graduação em Direito e em Ciências Ambientais ou Ciências Humanas, conforme os requisitos estabelecidos em cada perfil de atuação.

O edital nº 11/2026 pode ser acessado neste link.

As bolsas oferecidas variam conforme a função desempenhada. O edital prevê remuneração de R$ 2 mil e R$ 4 mil para algumas das áreas de especialistas e bolsas com valores específicos para determinadas funções de professor visitante:

Especialista: R$ 60 por hora

Mestre: R$ 70 por hora

Como será a seleção?

A seleção é composta por uma etapa única de Avaliação Curricular, com caráter classificatório e eliminatório. A pontuação máxima é de 10 pontos, baseada na análise de títulos, experiência profissional e produção técnico-científica. Participantes que obtiverem nota inferior a 5 pontos serão eliminados.

A seleção terá validade de 12 meses a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, conforme necessidade da administração pública.