Centro de formação abre inscrições para profissionalizantes gratuitos em Caucaia

O Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Produção de Polpas e Geleias, Manutenção de Celular e Manutenção de Bicicletas.

As capacitações integram o Programa Qualificar+, iniciativa do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho, com execução do Centec, e serão realizados em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O público alvo são pessoas que buscam adquirir novos conhecimentos, visando aumentar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho ou iniciar uma atividade empreendedora

Os cursos serão realizados na modalidade presencial e contam com carga horária de 50 horas.

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Como se increver?

Interessados devem se inscrever presencialmente na sede do Cenfor, localizado na Rua Central, s/n, bairro Araturi, em Caucaia. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. As vagas são limitadas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (85) 3493-5696, ramal 2 ou (85) 99152-9602.

Veja a programação de cada curso

Produção de Polpas e Geleias

Início em 29/06;

Aulas das 8h às 12h.

Manutenção de Bicicletas

Início em 06/07;

Aulas das 13h às 17h.

Manutenção de Celular