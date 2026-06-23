Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Marinha abre concurso com 400 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças

As oportunidades estão distribuídas entre os Quadros Auxiliar Técnico e Técnico Industrial de Praças.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 15:30
capa da noticia
Legenda: O processo seletivo inclui prova objetiva com 50 questões e redação, previstas para o dia 27 de setembro de 2026.
Foto: Divulgação.

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até o dia 28 de junho, para o concurso público de admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP) em 2026. 

São oferecidas 400 vagas para homens e mulheres que possuam curso técnico de nível médio completo ou em fase de conclusão. A taxa de inscrição é R$ 70,00.

>>> Edital completo e inscrições aqui.

As vagas são destinadas a candidatos com formação técnica em áreas como:

  • Administração;
  • Enfermagem;
  • Contabilidade;
  • Higiene Dental;
  • Nutrição e Dietética;
  • Prótese dentária;
  • Telecomunicações;
  • Eletrotécnica;
  • Mecânica;
  • Marcenaria, entre outras.

As oportunidades estão distribuídas entre os Quadros Auxiliar Técnico (QATP) e Técnico Industrial de Praças (QTIP). 

A relação completa das especialidades pode ser consultada no edital disponível no site da Marinha.

Veja também

Imagem da notícia: Sebrae-CE abre seleção para Analista Técnico com salário de R$ 7 mil; veja vagas
Papo Carreira

Sebrae-CE abre seleção para Analista Técnico com salário de R$ 7 mil; veja vagas
Imagem da notícia: Concurso da Polícia Penal do RN com salário de até 5,6 mil abre inscrição nesta segunda (22)
Papo Carreira

Concurso da Polícia Penal do RN com salário de até 5,6 mil abre inscrição nesta segunda (22)
Imagem da notícia: Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22)

REQUISITOS PARA DISPUTAR

Para participar, é necessário:

  • Ter entre 18 e 25 anos de idade, no dia 30 do mês de junho de 2027;
  • Atender a requisitos como estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
  • Cumprir as condições físicas e psicológicas exigidas.

DIVISÃO DO PROCESSO

O processo seletivo inclui prova objetiva com 50 questões e redação, previstas para o dia 27 de setembro de 2026. 

Os candidatos aprovados passarão por etapas complementares, como verificação de dados, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de aptidão física, que envolve natação (25 metros) e corrida (2.400 metros), com critérios distintos para homens e mulheres.

CLASSIFICADOS

Os classificados dentro do número de vagas realizarão o Curso de Formação de Cabo no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, com duração aproximada de 24 semanas. 

Durante o período, os alunos recebem bolsa-auxílio, além de fardamento, alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Após a aprovação no curso, os formandos serão nomeados Cabos do Corpo Auxiliar de Praças, com atribuições técnicas e administrativas em organizações militares da Marinha espalhadas pelo território nacional.

Serviço

  • Cargo: Cabo
  • Vagas: 400
  • Taxa de inscrição: R$ 70,00
  • Período de inscrição: 28/05/26 a 28/06/26
  • Local de inscrição: Internet
  • Data da Prova: 27/09/26
  • Link de acesso ao edital.
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/marinha

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Marinha abre concurso com 400 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças
Papo Carreira

Marinha abre concurso com 400 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças

As oportunidades estão distribuídas entre os Quadros Auxiliar Técnico e Técnico Industrial de Praças.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22)

Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, e superior.

Redação

Imagem da notícia Concurso da Polícia Penal do RN com salário de até 5,6 mil abre inscrição nesta segunda (22)
Papo Carreira

Concurso da Polícia Penal do RN com salário de até 5,6 mil abre inscrição nesta segunda (22)

São ofertadas 260 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Sebrae-CE abre seleção para Analista Técnico com salário de R$ 7 mil; veja vagas
Papo Carreira

Sebrae-CE abre seleção para Analista Técnico com salário de R$ 7 mil; veja vagas

As oportunidades são para as áreas da graduação diferentes.

Redação

Imagem da notícia Porto Iracema das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de Audiovisual, Teatro e Artes Visuais
Papo Carreira

Porto Iracema das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de Audiovisual, Teatro e Artes Visuais

O público-alvo prioritário são jovens entre 15 e 29 anos.

Redação

Imagem da notícia SPS abre 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes
Papo Carreira

SPS abre 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes

Qualificações são ofertadas em Fortaleza e Barbalha.

Redação

Imagem da notícia Pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 é prorrogado; veja nova data
Papo Carreira

Pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 é prorrogado; veja nova data

A taxa cobrada é no valor de R$ 85, destinado aos candidatos não isentos.

Redação

Imagem da notícia Enem 2026: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina nesta quarta (17)
Papo Carreira

Enem 2026: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina nesta quarta (17)

A Guia de Recolhimento da União está disponível na Página do Participante.

Redação

Imagem da notícia Governador anuncia projeto de lei para criação de 51 novos cargos no Metrofor
Papo Carreira

Governador anuncia projeto de lei para criação de 51 novos cargos no Metrofor

Vagas contemplam quatro postos de trabalho do sistema de transporte.

Redação

Imagem da notícia Empresa oferta 500 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos
Papo Carreira

Empresa oferta 500 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos

O Feirão de empregos acontecerá na sede da empresa, no bairro Papicu, nesta quarta-feira (17).

Redação

1

2 3 4 5