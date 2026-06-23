Marinha abre concurso com 400 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até o dia 28 de junho, para o concurso público de admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP) em 2026.
São oferecidas 400 vagas para homens e mulheres que possuam curso técnico de nível médio completo ou em fase de conclusão. A taxa de inscrição é R$ 70,00.
>>> Edital completo e inscrições aqui.
As vagas são destinadas a candidatos com formação técnica em áreas como:
- Administração;
- Enfermagem;
- Contabilidade;
- Higiene Dental;
- Nutrição e Dietética;
- Prótese dentária;
- Telecomunicações;
- Eletrotécnica;
- Mecânica;
- Marcenaria, entre outras.
As oportunidades estão distribuídas entre os Quadros Auxiliar Técnico (QATP) e Técnico Industrial de Praças (QTIP).
A relação completa das especialidades pode ser consultada no edital disponível no site da Marinha.
REQUISITOS PARA DISPUTAR
Para participar, é necessário:
- Ter entre 18 e 25 anos de idade, no dia 30 do mês de junho de 2027;
- Atender a requisitos como estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
- Cumprir as condições físicas e psicológicas exigidas.
DIVISÃO DO PROCESSO
O processo seletivo inclui prova objetiva com 50 questões e redação, previstas para o dia 27 de setembro de 2026.
Os candidatos aprovados passarão por etapas complementares, como verificação de dados, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de aptidão física, que envolve natação (25 metros) e corrida (2.400 metros), com critérios distintos para homens e mulheres.
CLASSIFICADOS
Os classificados dentro do número de vagas realizarão o Curso de Formação de Cabo no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, com duração aproximada de 24 semanas.
Durante o período, os alunos recebem bolsa-auxílio, além de fardamento, alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.
Após a aprovação no curso, os formandos serão nomeados Cabos do Corpo Auxiliar de Praças, com atribuições técnicas e administrativas em organizações militares da Marinha espalhadas pelo território nacional.
Serviço
- Cargo: Cabo
- Vagas: 400
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Período de inscrição: 28/05/26 a 28/06/26
- Local de inscrição: Internet
- Data da Prova: 27/09/26
- Link de acesso ao edital.