Marinha abre concurso com 400 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até o dia 28 de junho, para o concurso público de admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP) em 2026.

São oferecidas 400 vagas para homens e mulheres que possuam curso técnico de nível médio completo ou em fase de conclusão. A taxa de inscrição é R$ 70,00.

>>> Edital completo e inscrições aqui.

As vagas são destinadas a candidatos com formação técnica em áreas como:

Administração;

Enfermagem;

Contabilidade;

Higiene Dental;

Nutrição e Dietética;

Prótese dentária;

Telecomunicações;

Eletrotécnica;

Mecânica;

Marcenaria, entre outras.

As oportunidades estão distribuídas entre os Quadros Auxiliar Técnico (QATP) e Técnico Industrial de Praças (QTIP).

A relação completa das especialidades pode ser consultada no edital disponível no site da Marinha.

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REQUISITOS PARA DISPUTAR

Para participar, é necessário:

Ter entre 18 e 25 anos de idade, no dia 30 do mês de junho de 2027;

Atender a requisitos como estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Cumprir as condições físicas e psicológicas exigidas.

DIVISÃO DO PROCESSO

O processo seletivo inclui prova objetiva com 50 questões e redação, previstas para o dia 27 de setembro de 2026.

Os candidatos aprovados passarão por etapas complementares, como verificação de dados, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de aptidão física, que envolve natação (25 metros) e corrida (2.400 metros), com critérios distintos para homens e mulheres.

CLASSIFICADOS

Os classificados dentro do número de vagas realizarão o Curso de Formação de Cabo no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, com duração aproximada de 24 semanas.

Durante o período, os alunos recebem bolsa-auxílio, além de fardamento, alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Após a aprovação no curso, os formandos serão nomeados Cabos do Corpo Auxiliar de Praças, com atribuições técnicas e administrativas em organizações militares da Marinha espalhadas pelo território nacional.

Serviço