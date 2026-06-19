Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Sebrae-CE abre seleção para Analista Técnico com salário de R$ 7 mil; veja vagas

As oportunidades são para as áreas da graduação diferentes.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 11:29
capa da noticia
Legenda: As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de junho.
Foto: Divulgação Sebrae Ceará.

O Sebrae-CE está com seis vagas de emprego abertas para o cargo de Analista Técnico I, voltado para profissionais de nível superior. 

As oportunidades são para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Engenharias, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas e Finanças, Comunicação Social, Marketing, Design, Psicologia ou Gestão de Recursos Humanos, Ciências da Computação, e Ciência de Dados.

O salário ofertado é de R$ 7.100,39, acrescido de vale-alimentação no valor de R$ 2 mil, além de outros benefícios como: plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, auxílio-educação, e remuneração variável mediante atingimento de metas. 

Veja também

Imagem da notícia: SPS abre 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes
Papo Carreira

SPS abre 610 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes
Imagem da notícia: Porto Iracema das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de Audiovisual, Teatro e Artes Visuais
Papo Carreira

Porto Iracema das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de Audiovisual, Teatro e Artes Visuais

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até às 19 horas do dia 26 de junho, pelo site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Técnolofia e Cultura (FAPETEC), entidade responsável pelo processo seletivo. 

 

Assuntos Relacionados
Economia/emprego Instituicões e Partidos/sebrae

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar