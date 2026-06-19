Sebrae-CE abre seleção para Analista Técnico com salário de R$ 7 mil; veja vagas

O Sebrae-CE está com seis vagas de emprego abertas para o cargo de Analista Técnico I, voltado para profissionais de nível superior.

As oportunidades são para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Engenharias, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas e Finanças, Comunicação Social, Marketing, Design, Psicologia ou Gestão de Recursos Humanos, Ciências da Computação, e Ciência de Dados.

O salário ofertado é de R$ 7.100,39, acrescido de vale-alimentação no valor de R$ 2 mil, além de outros benefícios como: plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, auxílio-educação, e remuneração variável mediante atingimento de metas.

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Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até às 19 horas do dia 26 de junho, pelo site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Técnolofia e Cultura (FAPETEC), entidade responsável pelo processo seletivo.