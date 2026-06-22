Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22)

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (22). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, e superior. As remunerações ofertadas podem chegar a R$ 8 mil.

Quais concursos estão com inscrições abertas no Ceará?

Concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

Terminam nesta segunda-feira (22) as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que oferta 24 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, além da formação de um cadastro de reserva.

As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário.

O valor da inscrição varia de R$ 100 a R$ 130. Interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

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Ipece

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) abriu concurso público com 36 vagas, sendo nove imediatas, e 27 para cadastro de reserva.

As vagas são para o cargo de Analista de Políticas Públicas, distribuídas em cinco áreas de conhecimento. Para se candidatar, é preciso ter diploma de nível superior em instituição reconhecida pelo MEC.

Conforme o edital, a remuneração do cargo é composta por uma parcela fixa e gratificações. O salário de referência inicial, na Classe A1, é de R$ 5.428,69.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (25), exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, entidade responsável pela seleção.

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IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições de um novo processo seletivo simplificado, com 8.238 vagas distribuídas em todo o País, sendo 305 no Ceará. O objetivo é contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027.

As vagas são para os cargos de Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática, Agente Operacional Regional, Agente Censitário Regional, e Agente Censitário Supervisor. Todos os cargos exigem nível médio completo.

As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida.

Também são ofertados benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As inscrições devem ser feitas até 1º de julho, exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

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Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu concurso público com 200 vagas efetivas distribuídas entre os cargos de técnico legislativo, de nível médio, e analista legislativo, que exige nível superior.

As remunerações iniciais serão de R$ 3.059,47 para técnico legislativo e de R$ 6.126,48 para analista legislativo.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 97 a R$ 137. Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Idecan e o prazo termina nesta segunda-feira (22).

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Processo seletivo da Prefeitura de Paraipaba

A Prefeitura de Paraipaba, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de processo seletivo com 86 vagas de nível superior para cargos na área da educação.

Essas vagas são distribuídas entre os cargos de diretor escolar e coordenador pedagógico, com salários que variam de R$ 3.200,00 a R$ 4.500,00.

As inscrições também terminam nesta segunda (22) e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.

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