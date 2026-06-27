Prefeitura de Forquilha abre concurso com salários de até R$ 11,5 mil; veja vagas

A Prefeitura de Forquilha, no interior do Ceará, abrirá inscrições para concurso público na próxima segunda-feira (29). O certame terá 294 vagas imediatas e 295 vagas de cadastro de reserva, e visa contratar profissionais para atuação em diversas áreas, como motorista, vigia, secretário escolar, médico e outros.

As inscrições devem ser feitas on-line, no site da Fundação Cetrede, até o dia 17 de agosto. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 125, de acordo com o nível de ensino do candidato. Os salários vão de R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil reais.

O edital, que pode ser acessado neste link, prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

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Como será a prova?

A seleção será realizada por meio de prova objetiva. Ao todo, serão 40 questões de conhecimentos gerais e 20 questões de conhecimentos específicos. Para os cargos de pedagogo e professor, haverá prova discursiva e uma produção textual.

Candidatos de nível superior terão uma última etapa de avaliação com a prova de títulos, para apresentação dos títulos de especialização, mestrado e doutorado para pontuação.

As provas serão realizadas no dia 1º de novembro de 2026. Todas as provas serão realizadas em Forquilha, em lugar a ser divulgado no dia 30 de outubro.

O resultado preliminar do concurso está previsto para 20 de janeiro de 2027.

Serviço

Concurso da Prefeitura de Forquilha

Vagas: 294

Nível: Fundamental incompleto, Fundamental completo, Médio e Superior

Salários: De R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil, de acordo com o cargo e o nível de ensino

Inscrições: Até 17 de agosto de 2026

Data da prova: 1º de novembro de 2026

Mais informações: No site da Fundação Cetrede