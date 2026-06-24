Alece reabre inscrições de concurso público; veja novo cronograma

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) reabriu as inscrições de seu concurso público, que haviam sido encerradas na última segunda-feira (22). Agora, os interessados terão até o dia 13 de julho para se candidatar ao certame.

A alteração no cronograma consta no edital de retificação, publicado no Diário Oficial da Alece desta terça-feira (23).

O certame oferta 200 vagas imediatas, sendo 170 destinadas a cargos de nível superior, distribuídos em 29 especialidades, e 30 para nível médio. O cadastro de reserva corresponderá ao dobro do número de vagas, totalizando 400 posições.

Os vencimentos básicos são de R$ 3.037,91 para nível médio e de R$ 6.083,30 para nível superior, com jornada de trabalho de 30 horas semanais para ambos.

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Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pelo site do Idecan, que é a banca organizadora, até 13 de julho. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 97 a R$ 137, e deve ser paga até o dia 14 de julho.

A realização das provas objetivas e discursiva foi mantida para a data original: o dia 16 de agosto. As avaliações serão aplicadas nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Crateús, Russas, Itapipoca, Camocim, Aracati, Tauá, Tianguá, Baturité e Canindé.