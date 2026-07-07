Imparh abre inscrições para cursos de extensão em Inglês, Libras e produção textual; veja lista

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está com inscrições abertas para cursos de extensão do semestre letivo 2026.2, com oportunidades em Inglês, Libras e produção textual em Português. Ao todo, nove cursos estão disponíveis.
As inscrições devem ser realizadas por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, mas não têm prazo de encerramento. Elas devem permanecer disponíveis até o preenchimento das vagas ofertadas para cada curso.
Segundo o Imparh, os cursos em questão possuem o objetivo de "promover a formação continuada e o aperfeiçoamento acadêmico e profissional".
As aulas terão início já no dia 17 de agosto deste ano, realizadas em formato presencial, com turmas aos sábados e também no período noturno durante a semana. Elas serão ministradas na sede do Imparh, no bairro Damas, em Fortaleza.
Confira abaixo quais são os cursos e horários disponíveis:
- Inglês Avançado 1 – sábados, das 8h às 12h (60h/a);
- Conversação em Língua Inglesa – sábados, das 8h às 12h (50h/a);
- Inglês S1 para Servidores – sábados, das 13h às 17h;
- Inglês Instrumental – segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h (60h/a);
- Gramática Básica da Língua Inglesa – segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h (50h/a);
- Fonética e Fonologia da Língua Inglesa – terças e quintas-feiras, das 19h às 21h (50h/a);
- Libras – Módulo 1 – segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h (60h/a);
- Conversação em Libras – terças e quintas-feiras, das 19h às 21h (50h/a);
- Produção Textual da Língua Portuguesa – terças e quintas-feiras, das 17h às 19h (50h/a).