Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em Inglês, Libras e produção textual; veja lista

Oportunidades são para o semestre 2026.2, com aulas para início em agosto.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 09:03
capa da noticia
Legenda: Aulas serão realizadas de forma presencial na sede do Imparh, em Fortaleza.
Foto: Divulgação.

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está com inscrições abertas para cursos de extensão do semestre letivo 2026.2, com oportunidades em Inglês, Libras e produção textual em Português. Ao todo, nove cursos estão disponíveis. 

As inscrições devem ser realizadas por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, mas não têm prazo de encerramento. Elas devem permanecer disponíveis até o preenchimento das vagas ofertadas para cada curso.

Segundo o Imparh, os cursos em questão possuem o objetivo de "promover a formação continuada e o aperfeiçoamento acadêmico e profissional".

Veja também

Imagem da notícia: Concurso do IBGE tem inscrições prorrogadas; veja novo cronograma
Papo Carreira

Concurso do IBGE tem inscrições prorrogadas; veja novo cronograma
Imagem da notícia: Veja concursos públicos com inscrições abertas em julho de 2026
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em julho de 2026

As aulas terão início já no dia 17 de agosto deste ano, realizadas em formato presencial, com turmas aos sábados e também no período noturno durante a semana. Elas serão ministradas na sede do Imparh, no bairro Damas, em Fortaleza.

Confira abaixo quais são os cursos e horários disponíveis:

  • Inglês Avançado 1 – sábados, das 8h às 12h (60h/a);
  • Conversação em Língua Inglesa – sábados, das 8h às 12h (50h/a);
  • Inglês S1 para Servidores – sábados, das 13h às 17h;
  • Inglês Instrumental – segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h (60h/a);
  • Gramática Básica da Língua Inglesa – segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h (50h/a);
  • Fonética e Fonologia da Língua Inglesa – terças e quintas-feiras, das 19h às 21h (50h/a);
  • Libras – Módulo 1 – segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h (60h/a);
  • Conversação em Libras – terças e quintas-feiras, das 19h às 21h (50h/a);
  • Produção Textual da Língua Portuguesa – terças e quintas-feiras, das 17h às 19h (50h/a).
Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar