Imparh abre inscrições para cursos de extensão em Inglês, Libras e produção textual; veja lista

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está com inscrições abertas para cursos de extensão do semestre letivo 2026.2, com oportunidades em Inglês, Libras e produção textual em Português. Ao todo, nove cursos estão disponíveis.

As inscrições devem ser realizadas por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, mas não têm prazo de encerramento. Elas devem permanecer disponíveis até o preenchimento das vagas ofertadas para cada curso.

Segundo o Imparh, os cursos em questão possuem o objetivo de "promover a formação continuada e o aperfeiçoamento acadêmico e profissional".

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As aulas terão início já no dia 17 de agosto deste ano, realizadas em formato presencial, com turmas aos sábados e também no período noturno durante a semana. Elas serão ministradas na sede do Imparh, no bairro Damas, em Fortaleza.

Confira abaixo quais são os cursos e horários disponíveis: