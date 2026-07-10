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Prefeitura de Baturité abre concurso público com 35 vagas para a Guarda Municipal

Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 07:55
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Legenda: As provas objetivas serão aplicadas no dia 20 de setembro.
Foto: Shutterstock / s880.

A prefeitura de Baturité, no Interior do Ceará, divulgou edital de concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal.

Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. 

O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital. 

>> Veja edital completo

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As inscrições podem ser feitas até 7 de agosto pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), que é a banca organizadora.

O certame reserva 30% das vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas; e 5% para pessoas com deficiência. 

As provas objetivas serão aplicadas no dia 20 de setembro. Além das provas, será avaliada a aptidão física e mental do candidato por meio de um teste à parte.

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Sociedade e Saúde/concurso público Municípios/baturité

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