Prefeitura de Baturité abre concurso público com 35 vagas para a Guarda Municipal

A prefeitura de Baturité, no Interior do Ceará, divulgou edital de concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal.

Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital.

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As inscrições podem ser feitas até 7 de agosto pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), que é a banca organizadora.

O certame reserva 30% das vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas; e 5% para pessoas com deficiência.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 20 de setembro. Além das provas, será avaliada a aptidão física e mental do candidato por meio de um teste à parte.