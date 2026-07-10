Inscrições para o 2º semestre do Prouni 2026 terminam nesta sexta-feira (10)

Termina nesta sexta-feira (10) o prazo de inscrição para o segundo semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni). A iniciativa oferta bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares, tendo como base as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Interessados podem se candidatar gratuitamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).

Nesta edição, são ofertadas 471.304 bolsas de estudos para 380 cursos em 879 instituições privadas de educação superior. Desse total, 219.725 são bolsas de estudos integrais, e 251.579 são parciais, que arcam com 50% do valor do curso.

A consulta da oferta de bolsas também está disponível na página do Prouni no portal Acesso Único e pode ser feita por curso, instituição de ensino e município.

No ato da inscrição, o candidato deve optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

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Passo a passo para se inscrever

Acesse o Portal Acesso Único, através do endereço acessounico.mec.gov.br/prouni; Em seguida, clique em "Inscreva-se"; Faça login usando o gov.br com CPF e senha; Confirme seus dados pessoais; Preencha o questionário social; Escolha até duas opções de curso; Indique a modalidade de concorrência; Revise e confirme sua inscrição.

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Quem pode participar

Para se inscrever no Prouni, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio; participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não ter zerado a prova da redação.

Quem participou do Enem em condição de treineiro, ou seja, realizou o exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio, não pode se inscrever no programa.

Os interessados devem ainda atender a pelo menos uma das seguintes condições:

ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação; ou

ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

No Prouni, somente candidatos com a renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa podem concorrer às bolsas integrais — que cobrem 100% da mensalidade. Já as oportunidades parciais são destinadas aos interessados com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por indivíduo.

É importante destacar que esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que concorrerão às vagas de licenciatura e pedagogia.

Datas importantes

O resultado do processo seletivo do segundo semestre do Prouni 2026 será divulgado em 15 de julho. Já a segunda chamada sairá no dia 5 de agosto.

Para participar da lista de espera do programa, o candidato deverá manifestar interesse no Portal Acesso Único nos dias 26 e 27 de agosto.

A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 1º de setembro, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.