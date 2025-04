Doodle do Google homenageia 'Dia Mundial Quântico' nesta segunda-feira (14); entenda conceito

O Doodle do Google desta segunda-feira (14) faz uma homenagem especial ao Dia Mundial Quântico, exibindo um taumatrópio, considerado uma ferramenta e brinquedo óptico no qual um disco forma duas imagens diferentes de cada lado. O item, utilizado para expor o conceito de superposição, é capaz de criar uma ilusão de ótica quando é girado rapidamente, sobrepondo as duas imagens e deixando a impressão de que as duas são uma só.

A homenagem está disponível em diversos países pelo mundo e pode ser vista tanto em celulares como nos computadores. Os famosos "doodles" da ferramenta de busca são famosos há alguns anos e mostram diversas ilustrações em datas comemorativas.

O que é o Dia Mundial Quântico?

O Dia Mundial Quântico, criado por uma iniciativa de cientistas de 65 países, faz referência aos três primeiros dígitos da constante de Planck, que descreve a relação entre a energia e a frequência de um quantum de energia.

Neste caso, o taumatrópio faz menção ao conceito de superposição, que ocorre quando uma partícula existe em múltiplos estados simultaneamente. Esse conceito é considerado um dos pilares da computação quântica.

O que são os Doodles do Google?

Conhecidos por serem ilustrações comemorativas, os Doodles do Google são mostrados quando o site substitui o logo por um desenho personalizado. Em alguns casos, a ilustração pode até disponibilizar um jogo para os usuários.