Doodle do Google homenageia pipoca e lança mini game nesta quarta (25); saiba como jogar

O buscador Google homenageia a pipoca, nesta quarta-feira (25), com um Doodle interativo, no qual os usuários se transformam em milho e disputam com jogadores do mundo todo em um game que tem um único objetivo: não estourar e virar pipoca.

No jogo, é possível brincar sozinho ou em equipe — aleatoriamente escolhida pela plataforma. Disponível pelo computador ou pelo celular, o game permite jogar online com competidores de todo o globo.

Segundo o Google, a escolha por celebrar a pipoca nesta quarta não foi aleatória. Na verdade, é uma alusão ao aniversário de quatro anos do recorde da maior máquina de pipoca já criada, registrada na Tailândia em 2020.

Como jogar

Para participar do game, basta abrir a página principal do buscador e clicar no Doodle interativo. Em seguida, o jogador passa por um pequeno tutorial, em que aprende como manipular o personagem, que é um milho.

Usuários que acessam o game via computadores, podem usar as setas do teclado para se movimentar. Já quem joga pelo smartphone, basta usar os dedos para direcionar o grão.

Foto: reprodução

Além de correr dos ataques, é possível ainda ativar o poder individual, com a tecla espaço em desktops ou clicando na tela do celular. O jogador pode escolher brincar com um dos três tipos de milho disponíveis. Cada um possuí um poder diferente, que varia entre escudo, cura e arremesso.

Ao jogar, o competidor deve se movimentar pelo display e fugir dos ataques dos elementos (manteiga, sal, fogo e micro-ondas), para evitar ser transformado em pipoca.

No total, os jogadores enfrentam quatro fases, que diferem em tipo de elemento, níveis de dificuldade e de ataque.