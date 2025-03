Astronauta preso no espaço captura momento raro na atmosfera da Terra; veja imagem

Butch Wilmore, astronauta da Agência Espacial dos Estados Unidos, a Nasa, registrou um momento raro na atmosfera. Ele flagrou um jato azul, fenômeno confirmado cientificamente somente nos últimos anos.

Wilmore está "preso" na Estação Espacial Internacional (ISS) desde junho do ano passado, após a nave que deveria trazê-lo ao planeta Terra apresentar problemas no sistema de propulsão. Com isso, o retorno foi adiado. No fim deste mês, será realizada uma nova tentativa de tirar ele e a engenheira Suni Williams do espaço, que também está "presa".

A foto foi publicada no último sábado (8) pelo astronauta e astrofotógrafo Don Pettit, no Reddit. Segundo ele, os jatos azuis e sprites são termos que são aplicados, de forma vaga, ao que ele chama de "relâmpago para cima". Pettit afirma que o fenômeno atmosférico é relativamente recente e, como resultado, ainda não é completamente compreendido.

Don Pettit explicou que o colega utilizou uma Nikon Z9, lente 24mm f1.4, 1/4 de segundo, f1.4 e ISO 6400 para fazer a imagem.

De acordo com o site especializado IFL Science, “jatos azuis e sprites vermelhos foram relatados por testemunhas confiáveis no solo, bem como pilotos no ar, por décadas. De acordo com relatos do fenômeno do jato azul, colunas de luz azuis ou verdes podem às vezes ser vistas emanando para cima do topo de nuvens de tempestade em grandes velocidades. Apesar disso, só recentemente confirmamos sua existência".

O fenômeno foi registrado pela primeira vez acidentalmente, em gravações de vídeo em solo na noite de 6 de julho de 1989. As observações de vídeo do ônibus espacial adquiridas de 1989 a 1991 forneceram 17 exemplos adicionais que confirmam a existência do fenômeno dos sprite, conforme a Nasa.