Sabrina Carpenter critica Casa Branca após uso de música em vídeo contra imigrantes
Equipe de Donald Trump mostrou prisões realizadas pelo Serviço de Imigração e Alfândega.
A cantora Sabrina Carpenter criticou a Casa Branca após utilizarem a sua música "Juno", do álbum Short n' Sweet, para um vídeo contra imigrantes, publicado na segunda-feira (1º). "Este vídeo é maligno e repugnante. Jamais envolva a mim ou a minha música para beneficiar sua agenda desumana", escreveu.
O comentário dela foi feito às 12h25 desta terça-feira (2), no X, e já conta com mais de 18 milhões de visualizações.
Assim como Sabrina, a cantora Olivia Rodrigo também criticou o uso de uma de suas músicas em vídeo de Trump. "Eca, não use o meu nunca mais", escreveu Olivia no TikTok.
Uso da música em turnê
Em sua turnê, Sabrina utiliza o trecho "Have you ever tried this one?" ("Você já tentou isso?", em português) para criar poses icônicas e brincar de "prender" pessoas da plateia por serem muito sexy.
A equipe de comunicação de Donald Trump utilizou a mesma música para mostrar prisões do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.