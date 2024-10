Filme-concerto da 'Guts World Tour', de Olivia Rodrigo, é anunciado na Netflix

A cantora estadunidense Olivia Rodrigo anunciou, nesta quarta-feira (2), um filme-concerto da turnê mundial Guts. A produção terá estreia mundial de forma exclusiva na Netflix e está prevista para lançar no dia 29 de outubro.

O show foi gravado na arena Intuit Dome, em Los Angeles. "Estou muito animada para compartilhar a turnê mundial Guts com meus fãs. Para aqueles que não tiveram a chance de curtir ao vivo, agora vocês podem garantir os melhores lugares de casa! E para os fãs que torceram, gritaram e dançaram comigo, estou muito feliz por podermos fazer tudo isso de novo!", disse Olivia, em comunicado.

No Instagram, a Netflix Brasil também comentou sobre a novidade. "Eu já tô pronta pra gritar aqui em casa. O show Olivia Rodrigo: Guts World Tour chega no meu site no dia 29 de outubro", publicou na conta oficial.

Legenda: Olivia Rodrigo durante apresentação na "Guts World Tour" Foto: Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A dona de hits como "deja vu" e "good 4 u" está em turnê desde fevereiro deste ano e as apresentações devem seguir até março de 2025. O álbum Guts (2023), é o segundo da artista.

Confirmação no Lollapalooza

No início de setembro, a organização do Lollapalooza Brasil confirmou a participação de Olivia Rodrigo no festival. Além dela, a edição de 2025 do evento terá nomes como Justin Timberlake, Shawn Mendes, e Alanis Morissette.

O festival ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A venda de ingressos para o festival iniciou em 20 de agosto.