Professora morre intoxicada após nadar em piscina de academia, em São Paulo
Marido da vítima e mais quatro alunos também foram internados.
Uma mulher morreu após nadar na piscina de uma academia, em São Paulo. Segundo informações do g1, a principal suspeita é que Juliana Faustino Bassetto, 27, tenha morrido por intoxicação química de produtos de limpeza.
O caso ocorreu no último sábado (7). Juliana e outros alunos praticavam natação quando começaram a sentir um forte odor químico. Testemunhas dizem que algumas pessoas reclamaram de irritação no nariz, olhos e pulmões, além de relatos de vômito.
Juliana chegou a ser levada para um hospital em Santo André, no Grande ABC Paulista, mas não resistiu. O marido da vítima também foi internado, junto de mais quatro alunos, alguns em estado grave.
Juliana era professora e fazia aulas de natação na academia há 11 meses. O corpo dela está sendo velado nessa segunda-feira (9). O sepultamento ocorrerá logo em seguida, no Cemitério Quarta Parada, às 14h.
Ao portal da TV Globo, a Polícia Civil de São Paulo informou que Investigadores encontraram no local um balde com cerca de 20 litros de uma mistura de produtos usados na limpeza da piscina. O material foi apreendido e será analisado.
Para a emissora, o delegado Alexandre Bento, do 42º DP, afirmou que uma das vítimas é um adolescente, que está internado na UTI, enquanto duas outras já receberam alta.
"Estamos aguardando a liberação do espaço para saber que produtos foram utilizados para a gente conseguir entender como se deram a dinâmica dos fatos. Estamos tentando localizar os responsáveis, o professor que estava dando aula. Testemunhas disseram que quem fazia a mistura dos produtos era o manobrista", disse.
Em nota à imprensa, a academia C4 GYM disse que lamenta o ocorrido e que se sensibiliza com a dor das famílias. "A direção reforça, ainda, que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo aquilo que for necessário", destaca o texto.