Integrante da Portela morre durante ensaio técnico da escola de samba

Uma integrante da escola de samba Portela morreu neste sábado (7) durante ensaio técnico da agremiação no Sambódromo, Rio de Janeiro.

Jussara Ferreira, de 66 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto estava na avenida Marquês de Sapucaí.

Ela chegou a ser levada para o posto médico do local e, posteriormente, encaminhada para um hospital, mas não resistiu.

As informações foram confirmadas pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e pela Secretaria Municipal de Saúde, segundo o g1.

Ela desfilava na Portela há 20 anos. A escola emitiu nota lamentando o falecimento.

“Jussara fazia parte da ala da comunidade e era sempre presença constante na quadra e em todos os eventos da escola”, diz o texto.