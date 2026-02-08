Caso Pedro Turra: adolescente agredido por piloto no DF morre após 16 dias internado

O adolescente de 16 anos que havia sido espancado em Vicente Pires (DF) pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, morreu na manhã deste sábado, após 16 dias internado em estado gravíssimo em um hospital particular de Águas Claras, no Distrito Federal.

O agressor segue preso de forma preventiva no Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda, onde está desde 2 de fevereiro. Na sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o habeas corpus solicitado pela defesa do piloto.

A morte do jovem foi confirmada na manhã deste sábado pelo advogado da família, Albert Halex, conforme noticiado no g1. O adolescente havia sido atacado por Pedro Turra durante uma confusão na entrada de um condomínio. Durante as agressões, a vítima bateu a cabeça em um carro e sofreu grave traumatismo craniano.

A apuração sobre o caso ganhou novos desdobramentos. A Polícia Civil concluiu que a primeira versão, a de que a discussão teria começado por causa de um chiclete, não é verdadeira. De acordo com os investigadores, as evidências reunidas até agora apontam para um possível “acerto de contas”, motivado por ciúmes envolvendo a ex-namorada de um amigo de Pedro Turra.

O delegado Pablo Aguiar, que conduz o caso, destacou que o inquérito segue sob segredo de Justiça. No entanto, depoimentos e materiais periciados, como áudios e mensagens de celular, afastam a hipótese de um conflito trivial.

A defesa da vítima afirma que o ataque foi premeditado e provocado por questões de ciúmes relacionadas à ex-namorada de outro piloto, próximo de Turra. Segundo essa linha de investigação, o grupo teria se deslocado ao local já com a intenção de iniciar a briga.

O advogado da família, Albert Halex, também relata que há sinais de que todos os envolvidos chegaram juntos à festa e que o adolescente teria sido chamado para fora pouco antes da agressão.

Entre os materiais apreendidos pela polícia estaria um áudio indicando o propósito de “cumprir” um acordo, o que reforçaria a tese de emboscada. A defesa de Pedro Turra ainda não comentou as novas informações.

DESLIGADO DA FÓRMULA DELTA

O piloto foi desligado do quadro de atletas da Fórmula Delta. A informação foi dada pela própria organização após o atleta se envolver na briga com o adolescente de 16 anos. Veja a nota completa:

"A Fórmula Delta informa que Pedro Turra não faz mais parte do quadro de pilotos da temporada 2026 da categoria escola.

Esclarecemos que essa decisão já estava em andamento, porém não foi possível torná-la pública antes, pois era necessário resolver todas as questões nos devidos termos jurídicos e internos antes de qualquer divulgação oficial.

Reafirmamos que a Fórmula Delta não compactua com qualquer tipo de violência e tem como pilares o respeito, a responsabilidade e a formação humana e esportiva."