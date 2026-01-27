Diário do Nordeste
Piloto é desligado da Fórmula Delta após briga com adolescente no DF

Pedro Arthur, de 19 anos, vai responder as acusações em liberdade

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:01)
Jogada
Legenda: Piloto de 19 anos é desligado da Fórmula Delta após caso de agressão.
Foto: Reprodução/Instagram @formuladelta

O piloto Pedro Arthur Turra Bastos, de 19 anos, foi desligado do quadro de atletas da Fórmula Delta. A informação foi dada pela própria organização após o atleta se envolver em uma briga com um adolescente de 16 anos, no Distrito Federal. 

Pedro Arthur chegou a ser preso. Porém, o piloto vai responder em liberdade por tentativa de homicídio e lesão corporal grave.

Na confusão, a vítima sofreu um traumatismo craniano e foi hospitalizada. Não há mais detalhes para preservar o menor, em respeito ao sigilo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

CONFIRA A NOTA COMPLETA:

"A Fórmula Delta informa que Pedro Turra não faz mais parte do quadro de pilotos da temporada 2026 da categoria escola.

Esclarecemos que essa decisão já estava em andamento, porém não foi possível torná-la pública antes, pois era necessário resolver todas as questões nos devidos termos jurídicos e internos antes de qualquer divulgação oficial.

Reafirmamos que a Fórmula Delta não compactua com qualquer tipo de violência e tem como pilares o respeito, a responsabilidade e a formação humana e esportiva."

