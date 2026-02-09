Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mãe nega ter ocultado provas em investigação do caso Orelha

A polícia analisou cerca de mil horas de gravações e ouviu 24 testemunhas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
País
cão orelha.
Legenda: Quatro adolescentes são investigados pela agressão ao cão Orelha, em Praia Brava, Florianópolis.
Foto: Reprodução

A mãe do adolescente de 15 anos apontado pela Polícia Civil como responsável pela morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava, em Florianópolis, afirmou que não tentou ocultar provas durante a investigação. O caso ocorreu no sábado (4) de janeiro e foi encaminhado ao Ministério Público, que analisa o relatório do inquérito.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente teria agredido o animal durante a madrugada. A suspeita de ocultação de provas surgiu após uma abordagem no aeroporto, cerca de 25 dias depois do fato, quando o jovem retornava de uma viagem aos Estados Unidos. Conforme os investigadores, familiares teriam tentado esconder um boné e um moletom usados pelo adolescente no dia da agressão.

Veja também

teaser image
País

Uso de canetas emagrecedoras está ligado a seis mortes suspeitas por pancreatite no país, diz Anvisa

teaser image
País

Morre aos 16 anos adolescente agredido por ex-piloto da Fórmula Delta



Em entrevista ao programa "Fantástico", a mãe negou a versão. Ela afirmou que entregou o boné solicitado e que o filho viajava com o moletom, dizendo que não houve recusa nem tentativa de esconder objetos e que a família não sabia quais provas eram procuradas.
A pedido da polícia, a Justiça determinou a entrega do passaporte do menor.

Investigação

Conforme a apuração, o ataque ao cachorro ocorreu entre 5h25 e 5h58 do sábado (4). Imagens de câmeras e dados de localização de celular indicam que o adolescente saiu de um condomínio em direção à praia nesse intervalo. A polícia analisou cerca de mil horas de gravações e ouviu 24 testemunhas.

Três outros adolescentes que chegaram a ser investigados foram descartados por não estarem no local no horário estimado. Orelha foi encontrado ferido no dia seguinte, com lesões na cabeça, levado a atendimento veterinário e morreu pouco depois.

Um laudo indireto, baseado no atendimento, apontou que a causa da morte foi um golpe na cabeça por objeto contundente. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), e a Polícia Civil solicitou a internação do adolescente.

cão orelha.
País

Mãe nega ter ocultado provas em investigação do caso Orelha

A polícia analisou cerca de mil horas de gravações e ouviu 24 testemunhas.

Redação
Há 42 minutos
Uma mulher negra com cabelos cacheados e volumosos sorri alegremente enquanto dança, vestindo a camiseta branca e azul da escola de samba Portela. Ao fundo, outros componentes participam do ensaio em um ambiente amplo decorado com as cores e o escudo da agremiação.
País

Integrante da Portela morre durante ensaio técnico da escola de samba

Jussara Ferreira, de 66 anos, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Bolsa de soro pendurada em suporte em primeiro plano; ao fundo, desfocados, profissionais de saúde com máscaras e aventais realizam um procedimento cirúrgico em uma sala de cirurgia iluminada.
País

Morre aos 16 anos adolescente agredido por ex-piloto da Fórmula Delta

Jovem estava internado em estado grave desde 22 de janeiro após agressão em Vicente Pires; suspeito segue preso preventivamente.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Esta imagem mostra uma pessoa segurando uma caneta injetável do medicamento Mounjaro contra a pele do abdômen, simulando o momento de uma aplicação. A mão esquerda da pessoa repousa sobre a barriga, enquanto a mão direita pressiona o dispositivo branco e roxo, que indica a dosagem de 10 mg, contra o tecido subcutâneo.
País

Uso de canetas emagrecedoras está ligado a seis mortes suspeitas por pancreatite no país, diz Anvisa

Dados mostram 225 casos notificados; médicos alertam para riscos do uso sem indicação profissional.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Colagem mostrando o rosto de Suzane em uma foto pessoal, e Miguel ao lado em outro momento.
País

Suzane Richthofen é nomeada gestora de herança milionária após morte de tio

Decisão judicial diz que o histórico criminoso dela não foi considerado no processo do inventário.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Imagem de Oruam, funkeiro que segue foragido.
País

Oruam segue foragido e defesa apresenta recurso ao STJ

Após ordem de prisão, advogados de funkeiro afirmam que medidas cautelares prejudicavam seu trabalho.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Colagem com as fotos de Suzane e Silvia.
País

Prima acusa Suzane Richthofen de retirar bens de tio morto sem autorização

Silvia Gonzalez Magnani registrou boletim de ocorrência e disputa herança de médico encontrado morto em São Paulo.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Homem em camiseta vermelha mostrando a tela do celular com uma notificação de Devolução realizada no valor de R$ 200 mil reais.
País

Estudante que devolveu Pix errado de R$ 200 mil consegue emprego: 'Consciência tranquila'

A transferência por engano veio de um empresário que comprou uma carreta bovina e errou o número da chave Pix.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Vídeo mostra Orelha andando em calçada após horário estimado da agressão.
País

Defesa de adolescente contesta autoria com vídeo do cão Orelha andando após horário de agressões

Inquérito foi concluído na terça-feira (3), com pedido de internação provisória do jovem.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Foto do cachorro Orelha, que morreu após sofrer agressões de adolescente em Florianópolis, Santa Catarina.
País

Caso Orelha: defesa de adolescente critica 'politização' e aponta fragilidade em investigação

Advogados criticam falta de acesso a provas e aponta investigação "frágil" sobre a morte do animal.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra rapper oruam de cabelo vermelho e roupa branca.
País

Com tornozeleira desativada desde domingo (1º), Oruam é considerado foragido

Rapper não foi encontrado após expedição de novo mandado de prisão.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Colagem mostrando o cão Orelha.
País

Caso Orelha: polícia encerra inquérito e aponta adultos e adolescentes por maus-tratos

Investigação sobre morte de cão comunitário na Praia Brava será enviada à Justiça e inclui pedido de internação.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida mostra, à esquerda, a corretora Daiane Alves Souza no interior de elevador, em última imagem registrada antes de desaparecer em Caldas Novas, e, à direita, três agentes de segurança em região de mata onde o corpo dela foi encontrado em Goiás.
País

Exame de DNA confirma que corpo encontrado é de corretora desaparecida

Cadáver foi achado em estado avançado de decomposição.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Síndico acusado de matar corretora confessa ter usado arma no crime, diz defesa

Corpo da vítima foi encontrado com uma bala alojada na cabeça.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra cachorro comunitário Orelha, de porte médio com pelagem escura e marrom, sorrindo com a boca aberta em frente a uma casinha de madeira. Animal foi agredido e morreu em Santa Catarina.
País

'Se ele fez e ficar provado, tem que responder’, diz pai de investigado por morte de cão Orelha

Homem ainda apontou a falta de provas do caso.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Vídeo mostra apartamento com luzes apagadas no dia do crime.
País

Vídeos feitos por corretora morta em Goiás foram fundamentais para solução do caso, diz Polícia

Um dos arquivos, que poderia ter gravado crime, pode ter sido apagado.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Equipe de resgate trabalhando em uma operação de busca após um desastre, com profissionais em uniformes laranja e capacetes, em um ambiente de destruição.
País

Mãe morre em desabamento de casas no Rio de Janeiro; filha de 7 anos é resgatada

Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de cinco horas.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
cão orelha.
País

Caso Orelha: delegado diz não haver imagens de adolescentes agredindo o cão

Mais de 20 testemunhas foram ouvidas e quase mil horas de gravações de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
mae pegando filha pequena crianca no colo, homem entregando, matagal.
País

Menina de 4 anos é encontrada com vida em mata após três dias desaparecida em MG

Uma força-tarefa foi montada para localizar a criança.

Redação
31 de Janeiro de 2026
montagem mostra imagem do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ao lado de uma foto do cão Orelha.
País

Caso Orelha: delegado-geral nega relação com advogado de suspeitos

Policial foi alvo de críticas após publicação de foto com defensor dos adolescentes acusados pela morte do cão.

Redação
30 de Janeiro de 2026