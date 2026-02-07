Diário do Nordeste
Morre aos 16 anos adolescente agredido por ex-piloto da Fórmula Delta

Jovem estava internado em estado grave desde 22 de janeiro após agressão em Vicente Pires; suspeito segue preso preventivamente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:49)
País
Bolsa de soro pendurada em suporte em primeiro plano; ao fundo, desfocados, profissionais de saúde com máscaras e aventais realizam um procedimento cirúrgico em uma sala de cirurgia iluminada.
Legenda: Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira morreu após 16 dias internado em estado grave em um hospital particular no Distrito Federal.
Foto: Pexels

O adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, morreu na manhã deste sábado (7), após 16 dias internado em estado grave em um hospital particular de Águas Claras, no Distrito Federal. A morte foi confirmada pelo advogado da família, Albert Halex. As informações são do g1 e Metrópoles

Rodrigo estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a madrugada do dia 23 de janeiro, quando sofreu um traumatismo craniano grave após ser agredido durante uma briga em Vicente Pires. Segundo a investigação, o jovem bateu a cabeça contra um carro após receber um soco e chegou a vomitar sangue enquanto era socorrido.

Como a briga começou

De acordo com relatos de testemunhas e imagens registradas no local, a confusão teve início na noite de 22 de janeiro, após uma provocação. O ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, teria jogado um chiclete mascado em um amigo da vítima. Após troca de provocações, os dois adolescentes entraram em luta corporal.

Vídeos mostram o momento em que Pedro Turra desfere um soco que faz Rodrigo cair e bater violentamente a cabeça contra um veículo, ficando desacordado.

Agressor está preso preventivamente

Pedro Arthur Turra Basso cumpre prisão preventiva desde o dia 30 de janeiro, por decisão da Justiça do Distrito Federal. Inicialmente, ele havia sido preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança de R$ 24 mil. Com o agravamento do estado de saúde da vítima, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou nova ordem de prisão.

Na última sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Turra está detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo da Papuda, em cela individual, após relatar ameaças.

Outras investigações

Com a repercussão do caso, surgiram outras denúncias envolvendo o ex-piloto, que seguem sob investigação pela Polícia Civil. Entre elas estão:

  • agressão em praça pública contra um jovem;
  • briga de trânsito com agressões a um motorista de 49 anos;
  • denúncia de coação contra uma adolescente para ingestão de bebida alcoólica.

Durante coletiva, o delegado responsável pelo caso, Pablo Aguiar, afirmou que o investigado já teria se envolvido em outros episódios violentos. A defesa contestou as declarações, alegando possível abuso de autoridade.

Possível mudança na tipificação do crime

Com a confirmação da morte de Rodrigo Castanheira, a tipificação do crime pode ser alterada para lesão corporal seguida de morte, prevista no artigo 129, §3º, do Código Penal. A pena pode variar de 4 a 12 anos de reclusão.

Amigos, familiares e colegas do adolescente realizaram vigílias em frente ao hospital e organizaram homenagens nas redes sociais. A família pede justiça.

A Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público.

 

