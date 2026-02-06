Caminhão betoneira derruba postes, atinge veículos e bloqueia a Avenida Deputado Paulino Rocha

Na tarde desta sexta-feira (06), um caminhão betoneira colidiu contra um poste de média tensão na Avenida Deputado Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, nas proximidades do cruzamento com a Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares. Com o impacto, a estrutura caiu sobre uma caminhonete, enquanto a queda de um segundo poste e da fiação atingiu outros quatro veículos.

Duas pessoas estavam na caminhonete. Um transformador caiu sobre o capô do veículo, e fios energizados ficaram espalhados pela via, o que impediu a saída imediata dos ocupantes. Também houve vazamento de combustível no local.

Veja também Ceará AMC libera faixa de ônibus para carros na Av. Domingos Olímpio; veja trechos Ceará Cearense que mora no exterior se disfarça de garçom e surpreende irmã em Fortaleza

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros após o isolamento da área e o controle dos riscos elétricos e de incêndio. As vítimas foram retiradas sem registro de ferimentos.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), cinco veículos foram atingidos pelas estruturas e pela fiação.

Confira o vídeo:

Trânsito e rotas alternativas

Durante a tarde e o período da noite desta sexta-feira (06), os dois sentidos da Avenida Deputado Paulino Rocha estiveram bloqueados devido à presença de postes e fiação sobre a pista. Durante a interdição, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientou os condutores a utilizarem as seguintes rotas alternativas:

Avenida Jornalista Tomaz Coelho;

Avenida Senador Carlos Jereissati;

Avenida Alberto Craveiro.

Agentes de trânsito atuaram no local para orientar o fluxo até a conclusão dos trabalhos de remoção das estruturas e a liberação da via.