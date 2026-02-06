Caminhão betoneira derruba postes, atinge veículos e bloqueia a Avenida Deputado Paulino Rocha
Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (6), no bairro Cajazeira.
Na tarde desta sexta-feira (06), um caminhão betoneira colidiu contra um poste de média tensão na Avenida Deputado Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, nas proximidades do cruzamento com a Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares. Com o impacto, a estrutura caiu sobre uma caminhonete, enquanto a queda de um segundo poste e da fiação atingiu outros quatro veículos.
Duas pessoas estavam na caminhonete. Um transformador caiu sobre o capô do veículo, e fios energizados ficaram espalhados pela via, o que impediu a saída imediata dos ocupantes. Também houve vazamento de combustível no local.
Veja também
O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros após o isolamento da área e o controle dos riscos elétricos e de incêndio. As vítimas foram retiradas sem registro de ferimentos.
De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), cinco veículos foram atingidos pelas estruturas e pela fiação.
Confira o vídeo:
Trânsito e rotas alternativas
Durante a tarde e o período da noite desta sexta-feira (06), os dois sentidos da Avenida Deputado Paulino Rocha estiveram bloqueados devido à presença de postes e fiação sobre a pista. Durante a interdição, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientou os condutores a utilizarem as seguintes rotas alternativas:
- Avenida Jornalista Tomaz Coelho;
- Avenida Senador Carlos Jereissati;
- Avenida Alberto Craveiro.
Agentes de trânsito atuaram no local para orientar o fluxo até a conclusão dos trabalhos de remoção das estruturas e a liberação da via.