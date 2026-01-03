Sapucaí 2026 reúne famosas como musas do Grupo Especial

O Carnaval de 2026 promete uma Marquês de Sapucaí tomada por celebridades. Muito antes da chegada de fevereiro, diversas famosas já mergulharam na rotina intensa de preparação, com aulas de samba, ensaios técnicos e bastidores compartilhados nas redes sociais.

O elenco mistura nomes consagrados no posto de musa, retornos aguardados e estreias que prometem chamar atenção na avenida.

No desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro, cantoras, atrizes, influenciadoras e dançarinas representarão diferentes escolas, reforçando a conexão entre o samba e o universo pop.

Confira quem são as musas confirmadas e por quais agremiações elas desfilarão:

Portela

Marvvila – Cantora de pagode revelada no The Voice Brasil e ex-BBB 23.

Salgueiro

Cintia Dicker – Modelo, casada com o surfista Pedro Scooby.

Carol Nakamura – Atriz e bailarina que ganhou projeção no Domingão do Faustão.

Rebecca – Cantora e influenciadora digital.

Gkay – Influenciadora e humorista.

Bruna Griphao – Atriz e participante do BBB 23.

Viradouro

Lore Improta – Dançarina, apresentadora e empresária, casada com Léo Santana.

Vila Isabel

Gabi Martins – Cantora sertaneja que ficou conhecida após o BBB 20.

Grande Rio

Mariana Goldfarb – Influenciadora digital e nutricionista.

Tati Minerato – Modelo e veterana do Carnaval, com passagens como passista e rainha de bateria.

Adriana Bombom – Dançarina e apresentadora que marcou época na TV nos anos 1990.

Alane – Ex-BBB 24, atualmente em evidência nas redes sociais.

Brunna Gonçalves – Dançarina e esposa da cantora Ludmilla.

Jaquelline Grohalski – Cantora que ganhou notoriedade no BBB 18.

Com esse time, a expectativa é de um Carnaval vibrante, em que brilho, samba no pé e representatividade se encontram na avenida.