Advogado de filha de Angelina Jolie e Brad Pitt explica por que a jovem retirou sobrenome do pai

Em comunicado ao site Page Six, divulgado nesta terça-feira (21), o advogado de Shiloh Jolie, Peter Levine, deu novos detalhes sobre a decisão da adolescente de abandonar o sobrenome do pai, Brad Pitt. Ele revelou que "acontecimentos dolorosos" precederam a mudança.

A fala veio à tona após rumores de que a jovem teria pago por um anúncio no jornal Los Angeles Times, confirmando que ela havia entrado com um pedido na Justiça para mudar seu nome de "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" para "Shiloh Nouvel Jolie". O requerimento se deu logo após o aniversário de 18 anos, em maio.

Levine negou, no entanto, que a atitude tenha partido dela. Ele esclareceu que o anúncio faz parte do processo legal exigido pelas leis californianas e partiu dele mesmo. "Como advogado de Shiloh, sou obrigado a publicar um aviso legal porque a lei da Califórnia exige que qualquer pessoa que queira mudar de nome o faça. Esse aviso legal foi publicado no Los Angeles Times, conforme exigido".

Crítica à imprensa

Levine ainda afirmou que jornalistas "deveriam ser mais cuidadosos nas suas reportagens, especialmente quando cobrem um jovem adulto que tomou uma decisão independente e significativa na sequência de acontecimentos dolorosos e que está apenas seguindo um processo legal".

Segundo especulação da mídia norte-americana, os "acontecimentos dolorosos" citados pelo advogado se referem ao afastamento de Shiloh e dos irmãos do pai, desde a separação dele e de Angelina, em 2016. O ex-casal está numa disputa judicial há quase uma década, e acredita-se que o pedido de separação tenha sido causado por um episódio de agressão durante um voo da França para a Califórnia, na mesma época.

Segundo o portal Hugo Gloss, Shiloh foi a primeira dos irmãos a entrar com um pedido legal para mudar o nome, mas não a única dos filhos a omitir o sobrenome publicamente. Em 2023, Zahara se apresentou para sua irmandade na Spelman College como "Zahara Marley Jolie". Mais recentemente, Vivienne foi creditada como "Vivienne Jolie" no musical vencedor do Tony Award, "The Outsiders", que ela co-produziu com a mãe.

Representantes de Brad não se manifestaram sobre o comunicado de Levine ao Page Six. Porém, fontes anônimas afirmaram que Pitt está "consciente e chateado" com o fato de Shiloh ter abandonado o sobrenome do pai.