Iza conhece Beyoncé no lançamento de 'Mufasa: O Rei Leão': 'Em choque'

A cantora Iza vai demorar a superar a noite dessa segunda-feira (09). A brasileira esteve na première de "Mufasa: O Rei Leão", no Dolby Theatre, em Los Angeles. Ainda no tapete vermelho do lançamento, ela encontrou ninguém menos que Beyoncé, uma de suas maiores ídolas.

Em um vídeo republicado por Iza nos stories do Instagram, é possível ver a brasileira abraçando a americana e trocando rápidas palavras.

Legenda: A filha de Iza se chama Nala, personagem dublado por ela e Beyoncé nas telonas Foto: Reprodução/Instagram

Ainda sob a emoção do encontro, Iza enviou um áudio a uma das principais páginas de fãs de Beyoncé no Brasil. “Gente, pelo amor de Deus eu estou morrendo, juro. Não estou dando conta disso. Eu tô em choque”, disse.

A filha de Beyoncé, Blue Ivy Carter, dubla Kiara, filha de Nala (dublada pela mãe e por Iza, no Brasil) no live-action da história que antecede "O Rei Leão", e chega às telonas no próximo dia 18 de dezembro. Jay-Z, que é alvo de um processo sob acusação de estupro de uma adolescente, também apareceu no lançamento do filme.

Antes do encontro, em entrevista a Hugo Gloss, Iza comentou sobre como é dublar a voz de Beyoncé: “Não é fácil. Quando estamos na sala de dublagem, escutamos a voz principal no fundo e tem que falar por cima. E nada mais é que a voz da Beyoncé. É engraçado. Eu tento me concentrar, mas não finjo costume não.”

Fã de Rei Leão

“'Rei Leão' foi o primeiro filme que eu vi no cinema, e eu me descobri uma criança musical muito por causa desse filme, né? É uma trilha sonora que me acompanha desde sempre, tanto que toda vez que a Nala aparecia eu ficava muito besta e depois eu tive a oportunidade de dublar a Nala no live-action", contou Iza, que é mãe de Nala, em recente participação no "Caldeirão com Mion".