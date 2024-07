Bazar solidário com produtos a partir de R$ 9,90 arrecada recursos para construção de hospital

Um bazar solidário promovido pela Associação Beija Flor (ABF) tem início na próxima quinta-feira (18) e vai até o domingo (21) no RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. A ação visa arrecadar fundos para a conclusão das obras do Hospital da ABF, que deverá se tornar um Centro Estadual de Reabilitação dos Pacientes com Fissura Labiopalatina.

Com entrada gratuita, o evento será realizado no piso L2 do shopping, próximo à loja Renner, das 10h às 22h.

Os interessados encontrarão produtos a partir de R$ 9,90, entre roupas, calçados, brinquedos e acessórios novos e seminovos. As formas de pagamento são: Pix, transferência, cartão de débito e crédito. Alguns itens poderão ser pagos de forma parcelada, a depender do valor.

Hospital em obras

Para a presidente da ABF, Elyne Lacerda, o bazar representa mais um importante passo rumo a conclusão das obras do hospital, que atualmente está com 70% dos trabalhos finalizados.

"A venda de cada um dos produtos disponíveis é mais um passo que damos em direção à construção do hospital especializado no tratamento de fissuras labiopalatina. Estamos muito felizes e otimistas, pois esta é mais uma ação que ajudará a transformar vidas e construir um futuro melhor para pessoas com essa condição", disse.

Com o hospital em operação, a expectativa é que inicialmente sejam realizadas cerca de 40 cirurgias por mês, com o objetivo de reduzir a demanda reprimida, fato que contribui para o surgimento de possíveis sequelas quando não é oferecido tratamento na idade certa.

Serviço:

Bazar solidário Beija Flor, no RioMar Fortaleza

Data: 18, 19, 20 e 21 de julho

Horário: 10h às 22h

Local: RioMar Fortaleza, piso L2