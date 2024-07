Com marca de 15°C, cidade do sertão cearense tem a menor temperatura do Estado nesta terça (16)

Cidades do interior do Ceará registraram, entre domingo (14) e esta terça-feira (16), temperaturas mínimas abaixo de 18°C em diversas regiões – incluindo as sertanejas. Em Parambu, no Sertão dos Inhamuns, o termômetro despencou para 15°C nesta terça, menor registro da manhã no Estado.

A semana iniciou com temperaturas mais baixas também nas regiões serrana e do Cariri: São Benedito, na Serra da Ibiapaba, amanheceu hoje sob a marca de 15,7°C. Poranga, no Sertão de Crateús, contabilizou 16,3°C; enquanto Barro, no cariri cearense, marcou 16,7°C.

As informações são da Plataforma de Coleta de Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O tempo “esfriou” nas cidades cearenses ainda no domingo, quando São Benedito chegou a registrar uma mínima de 15,1°C, a menor temperatura do Estado na data. Na mesma região, Viçosa do Ceará marcou 15,4°C no domingo (14).

Em Parambu, a temperatura já havia caído para 15,9°C, conforme o monitoramento da Funceme; assim como em Tejuçuoca (16,6°C), na região do Litoral Oeste, e Poranga (17,2°C), no Sertão de Crateús e na fronteira entre Ceará e Piauí.

Menores temperaturas no Ceará domingo (14)

São Benedito - 15,1°C

Viçosa do Ceará - 15,4°C

Parambu - 15,9°C

Tejuçuoca - 16,6°C

Poranga - 17,2°C

Menores temperaturas no Ceará segunda (15)

Parambu - 16,4°C

Crato - 16,8°C

São Benedito - 16,8°C

Aiuaba - 17,3°C

Itatira - 17,9°C

Menores temperaturas no Ceará terça (16)

Parambu - 15°C

São Benedito - 15,7°C

Poranga - 16,3°C

Barro - 16,7°C

Santa Quitéria - 17,2°C

As temperaturas mínimas mais altas do domingo no Ceará foram registradas nas localidades de Jaguaribe (31,9°C), Alto Santo (25°C), Fortaleza (22,9°C) e Redenção (22,7°C) – foram as temperaturas mais baixas nesses municípios, mas maiores se comparadas aos demais.

Na segunda-feira (15), a mínima em Jaguaribe foi de 28,7°C, mais fria em relação ao dia anterior. Completando a lista de temperaturas mínimas mais altas de segunda estão Fortaleza (25,8°C), São Gonçalo do Amarante (24,2°C) e Alto Santo 23,4°C).

Já hoje (16), os municípios de São Gonçalo do Amarante (22,7°C), Fortaleza (22,3°C), Amontada (22,1°C), Redenção (21,6°C) e Alto Santo (21,2°C) marcaram as temperaturas mínimas mais altas da manhã.

Por que esfriou?

As razões para as temperaturas mais baixas no Ceará neste período, principalmente à noite, são múltiplas, como avalia Lucas Fumagalli, meteorologista da Funceme.

O pesquisador explica que para cidades como Parambu e Aiuaba, cidade cearense que registrou no início de julho a menor temperatura do ano, o primeiro fator para a queda nos termômetros é a altitude.

“Geralmente, as localidades com 15°C estão em altitudes mais elevadas. Nossas estações de Parambu e Aiuaba, por exemplo, estão cerca de 500 metros acima do nível do mar, o que favorece as temperaturas mais baixas”, pontua.

O meteorologista explica que “o oceano fornece calor às proximidades, por ter temperatura maior à noite e na madrugada”. Por isso, além da altitude, a distância em relação ao mar também favorece o tempo mais frio em algumas regiões cearenses.

Há ainda um terceiro fator para o tempo ter “esfriado” neste mês. “É a época do ano em que a gente está, que é inverno no Hemisfério Sul, com menos incidência de radiação solar em comparação ao Hemisfério Norte, aquecendo menos”, complementa Lucas Fumagalli.

Previsão do tempo no Ceará

De acordo com a Funceme, o Ceará deve seguir com predomínio de tempo estável até a próxima quarta-feira (17). Ao contrário da tendência para o mês, o órgão analisa que “espera-se céu mais claro, ventos mais fortes, além de altas temperaturas e baixa umidade do ar”.

Nessa segunda-feira (15), aliás, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “perigo potencial” para baixa umidade em 55 cidades cearenses:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crateús

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Ipaumirim

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Quixelô

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Senador Pompeu

Solonópole

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

O órgão recomenda que a população “beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia”.

A previsão da Funceme para os próximos dias aponta que as temperaturas mínimas mais extremas deverão variar entre 14°C e 17°C nas áreas de serra das macrorregiões do Maciço de Baturité, Cariri, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Já as máximas devem ficar entre 33°C e 36°C no interior.

O calor e as poucas nuvens fazem cair a umidade relativa do ar, que, segundo a Funceme, deve variar entre 25% e 30% durante as tardes nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.