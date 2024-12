Réveillon de Fortaleza 2025: público se concentra no Aterro para noite de shows; acompanhe a cobertura

Entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira (31), milhares de cearenses e turistas deram início às comemorações do Réveillon 2025 no Aterro da Praia de Iracema, palco tradicional da virada do ano em Fortaleza.

Legenda: Paulo Bonavides abriu a noite de shows no Aterro da Praia de Iracema Foto: Davi Rocha

Com início na hora prevista, a festa começou com o cantor cearense Paulo Bonavides, que trouxe um repertório variado, com interpretações de grandes nomes da música brasileira, como Rita Lee e Agepê, junto a hits de artistas internacionais, como Pharrell Williams.

Legenda: Vanessa da Mata faz show que reúne canções autorais e homenagens Foto: Davi Rocha

Em seguida, a cantora Vanessa da Mata subiu ao palco e encantou os fãs com sucessos da carreira, como "Amado" e "Boa Sorte", além de uma série de homenagens a artistas consagrados da MPB, como Gal Costa, Tim Maia, Djavan e Caetano Veloso, com as canções "Um Dia de Domingo", "Eu Te Devoro" e "Força Estranha".

Ainda sobem ao palco do Aterro da Praia de Iracema nesta noite Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio (que será responsável pela contagem regressiva da virada do ano), Matuê e Joelma.