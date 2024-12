Programação da virada: veja o que Globo, SBT, Record e Band vão exibir na TV aberta

Se a opção for ficar em casa durante a passagem de ano, a programação da TV aberta oferece opções para todos os gostos e públicos na virada de 2025. Iniciando na noite deste dia 31 e indo até a madrugada de 1º de janeiro, Globo, SBT, Record e Band exibirão diferentes conteúdos. O leque abarca shows, festival evangélico, missa e mais.

Veja também Zoeira Veja 10 simpatias de Ano-Novo para começar 2025 com o pé direito Zoeira Saiba qual a melhor cor de roupa para passar a virada de ano

Na seara das apresentações musicais, nomes como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta, Luan Santana e Jorge & Mateus devem colocar a audiência para levantar do sofá e dançar. Por sua vez, se o assunto for adoração evangélica, André Fernandes, Quezia Cadimo, Alpha Music, Ana Nóbrega, Isaías Saad e outros darão outro tom ao Ano Novo.

Com informações do Omelete, veja abaixo a lista com todas as atrações nos variados canais:

Globo

Com o tradicional Show da Virada, a Globo inicia a programação às 22h30 e seguirá até 02h15. A apresentação da noite será de Tati Machado, as atrações serão exibidas ao vivo, diretamente do palco montado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em ordem, serão estes os artistas que subirão ao palco:

20h – Caetano Veloso e Maria Bethânia

22h – Ivete Sangalo

00h12 – Anitta

2h10 – Xand Avião

Record

A Record optou por um programa gravado para a virada do ano, o Canta Comigo Especial. A atração será comandada por Ticiane Pinheiro e exibirá os melhores momentos do Canta Comigo 6 e Canta Comigo Teen 5. Início às 22h30 e término às 00h45.

Legenda: Após passagem por Fortaleza e diversas outras capitais, Caetano Veloso e Maria Bethânia estarão no Réveillon de Copacabana Foto: Roncca/Divulgação

SBT

A emissora do saudoso Silvio Santos vai exibir um festival ao vivo, mas focado no público evangélico. A partir das 21h00 até 01h15, Nadja Haddad e Yudi Tamashiro comandam a transmissão das duas versões, de países diferentes, do Vira Brasil.

A versão realizada em São Paulo, no Allianz Parque, terá shows de André Fernandes, Quezia Cadimo, Alpha Music, Ana Nóbrega, Isaías Saad, Eli Soares, Ronny Oliveira, Sued Silva, Banda Morada, Fernandinho, Richard Gordon e mais.

Além disso, haverá também o Vira Brasil USA, realizado em Orlando. Este levará ao palco Andre Valadão, Aline Barros, Camila Barros, Maria Marçal, Deive Leonardo, Marcelo Markes, Drops, Theo Rubia, Jefferson & Suellen, Lukas Agustinho e Eliezer De Tarsis.

Band

A Band também apostou em música ao vivo. A partir das 22h45, transmitirá o Festival da Virada da Band 2025, com música e festa, diretamente de Salvador. Comandado por Betinho e Juliana Guimarães, a programação vai contar com atrações como Jorge & Mateus, Leo Santana e Luan Santana.

RedeTV!

O canal vai exibir o Culto da Virada Igreja Cristã Maranata a partir das 23h30.

TV Cultura

A partir das 22h, exibirá o especial "Notre Dame - The Renaissance", celebrando a reabertura da catedral na capital francesa. Os shows musicais vão reunir nomes de todo o mundo, como o americano Pharrel Williams, a cantora Angélique Kidjo, do Benin, entre outros.