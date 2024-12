Saiba qual a melhor cor de roupa para passar a virada de ano

Estamos chegando na reta final do ano e muitos se perguntam: com que cor de roupa vou passar a virada? Se recorrermos à sabedoria popular, vamos saber que o branco é paz, o amor é paixão, o rosa traz amor e o amarelo é o responsável por não nos deixar sem dinheiro no ano que vai entrar.

Mas se você quer mais opções de cores e tonalidades e ter a certeza do que estará atraindo para o seu novo ciclo que inicia na próxima quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, confira aqui o significado de cada cor.

Escolha o seu look conforme o significado das Cores

Violeta

Força extra nos processos de transformação, incentivando o crescimento pessoal. Essa cor carrega o poder de transmutação, ajudando você a lidar com momentos de introspecção e a promover equilíbrio interno. Use o violeta para aprofundar seu autoconhecimento e atrair energias de renovação e clareza em 2025!

Vermelho

Traz energia, ânimo e movimento para tirar planos do papel.

Laranja

Ideal para quem busca coragem e determinação na hora de dar passos importantes.

Rosa

Promove harmonia e comunicação, fortalecendo laços e evitando conflitos.

Amarelo

Estimula a criatividade, a expressão e o foco, ajudando você a se destacar em áreas criativas e a atrair oportunidades com sua autenticidade e comunicação.

Verde

Simboliza equilíbrio e harmonia para organizar e estruturar sua vida. Além de acalmar o sistema nervoso, essa cor ajuda a lidar com conflitos e situações de ansiedade.

Marrom

Perfeito para quem busca solidez e segurança, fortalecendo sua base para construir um futuro estável. Ideal para um ano de grandes conquistas e planejamento sólido.

Azul

(Em especial o turquesa)

Sinônimo de calma, serenidade e fé, ajuda você a lidar com as mudanças e a imprevisibilidade do período.

Azul Índigo

Esse tom, similar à cor do jeans, estimula a intuição e ajuda a trazer equilíbrio e harmonia para suas relações.

Dourado

Traz sabedoria interior e ajuda no desapego de situações e pessoas que não fazem mais sentido.

Preto e branco no Ano Novo

O preto é pura elegância e poder, mas precisa ser usado com moderação. Essa cor vibra introspecção, então, não é ideal para quem está enfrentando momentos de tristeza ou depressão. Porém, combinado com outras cores pode trazer equilíbrio e ajudar a alinhar objetivos com estilo.

O branco é aquele clássico do Ano Novo que nunca sai de moda. Representa recomeço, paz e harmonia, perfeito para quem quer começar o ano com leveza e boas energias.