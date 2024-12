Veja 10 simpatias de Ano-Novo para começar 2025 com o pé direito

Um novo ano bate à porta, e com ele novos planos e metas surgem. O desejo por conquistas no amor, na área financeira, na saúde ou em alcançar a tão sonhada paz emocional e espiritual não é indiferente a ninguém, não é?

E para dar uma ajudinha ao universo, o brasileiro tem simpatias para todos os gostos, como pular sete ondas no mar, tomar banho de mar, passar a virada com roupa nova de uma cor específica e por aí vai.

Veja também Estilo de Vida Para renovar a alma e trazer prosperidade: veja receita de 3 banhos para começar 2025 País 2025 será ano de feriados prolongados? Confira o calendário

Para quem prefere não arriscar ou deseja experimentar uma dessas tradições de ano-novo, o Diário do Nordeste separou uma lista com 10 simpatias que podem ajudar a alcançar alguns desses objetivos. Porém, a gente já alerta: tem que colocar um pouco de fé nelas e em si próprio na hora de realizá-las.

Veja 10 simpatias para o ano-novo

Simpatia das sete ondinhas

Legenda: Pular ondinhas já virou tradição Foto: Shutterstock

Clássica em todo o País, a simpatia de pular sete ondinhas é fácil e é para quem deseja atrair proteção e um novo recomeço.

Como fazer

Assim que o relógio marcar meia-noite, pule sete ondas e faça um pedido diferente em cada uma delas. Antes de iniciar, pode dar uma boa suspirada, analisar coisas que você quer deixar para trás e pensar nas que você deseja. Depois disso, é só ir, e pode ser acompanhado ou sozinho. Ah, não vale mais do que sete pedidos, mas se de repente você só tiver um, peça o mesmo nas sete ondas.

Obs.: Não precisa entrar muito no mar, você não é o Gabriel Medina. Na beiradinha da praia já está bom, no rasinho mesmo, e aproveita para pular e comemorar a virada de ano.

Simpatia da uva

Legenda: Uvas Foto: Shutterstock

A simpatia das uvas é para aqueles que têm objetivos a serem atendidos de forma gradativa, mês a mês. Atrai energia positivas e boa organização para executar metas. É bom para quem quer alcançar algo nos estudos, por exemplo, como aprovação em concurso ou vestibular, ou para atingir a prosperidade.

Como fazer

À meia-noite, coma 12 uvas, realizando mentalmente um pedido para cada mês do ano. O ideal é que você consiga fazer isso nos primeiros instantes do Ano-Novo. Mas, calma, também não precisa se engasgar. Esses instantes podem representar alguns minutinhos, certo? Ah, e não esquece de guardar os caroços da fruta na bolsa ou carteira para lembrar depois de cada pedido.

Simpatia da lingerie

Legenda: Lingerie Foto: Shutterstock

Outra clássica do rituais brasileiros, essa é utilizada, principalmente, para atrair um romance, mas não tem restrição sobre o tipo de desejo. Serve para tudo.

Como fazer

Basta escolher uma lingerie da cor que representa aquilo que você deseja atrair e utilizar na virada. Por exemplo, se você quer um romance, a cor é o vermelho. Mas se você quer um amor mais delicado, suave, aí é a cor rosa. Verde é para quem busca equilíbrio, bem-estar físico ou saúde próspera para uma pessoa querida. Amarelo, dizem que atrai dinheiro, prosperidade financeira e por aí vai.

Simpatia com banho de sal grosso

Legenda: Sal grosso Foto: Shutterstock

Essa também é uma clássica e é para atrair proteção e limpeza emocional e espiritual. 2024 foi um ano difícil? Um ano daqueles que parece que até as coisas mais simples não davam certo, de prejuízos, tombos, decepções? Então, essa é para você.

Como fazer

Em dois litros de água, misture cinco colheres de sal grosso. Leve ao fogo e deixe até ferver. Depois, é só tomar seu banho de higiene normal e finalizar passando a água com sal grosso do pescoço para baixo. Mentaliza coisas e energias positivas. Ah, o ideal é que seja feito no dia 31, para entrar o Ano-Novo com o corpo blindado.

Simpatia da roupa nova

Legenda: Roupa nova Foto: Shutterstock

Essa também é um clássico e é parecida com a da lingerie. É para boas energias, renovação, recomeço e experimentação.

Como fazer

Compre uma roupa nova, de sua preferência, e passe o Ano-Novo com ela. É importante que você compre algo com o qual se sinta bem, que se reconheça e levante teu astral. Pode até ser algo que desperte uma personalidade sua que você está com saudade ou uma que esteja sendo retraída de você e doida para se libertar.

Simpatia para encontrar o amor

Legenda: Simpatia do Amor Foto: Shutterstock

Se você quer atrair um romance, essa é bem simples e pode ser para você.

Como fazer

Coloque um anel dentro de uma taça de champanhe ou espumante e beba à meia-noite, fazendo o pedido. Calma, não precisa engolir o anel. É só para o objeto estar na taça na hora para simbolizar o enlace desejado.

Simpatia com folha de louro

Legenda: Folhas de Louro Foto: Shutterstock

A simpatia de louro é muito utilizada para quem deseja atrair prosperidade, quitar dívidas e melhorar a vida financeira. Não necessariamente vai atrair a premiação da Mega-Sena, mas aqui não há limites para os desejos.

Como fazer

Separe uma folha de louro seca, escreva o seu nome e o ano que chega em cima dela. Enquanto faz isso, é importante mentalizar a abundância financeira, desejando desde simples conquistas a grandes conquistas nessa área. Depois, é só guardar dentro da carteira no dia da virada do ano, mantê-la por sete dias e depois jogá-la ao vento.

Simpatia do alho

Legenda: Alho Foto: Shutterstock

A simpatia do alho é para atrair um romance específico, tipo tentar reatar. Mas olha, simpatia não é milagre, então você tem que se esforçar também se busca um reencontro ou conquistar alguém que não lhe nota.

Como fazer

Separe um pedaço de papel em branco e um alho. Depois, amasse-o no papel e repita a seguinte frase: "que seu pensamento fique esmagado como esse alho e te leve a me procurar de imediato". Faça isso por alguns dias, colocando boas energias nessa atração. O resultado pode demorar alguns meses, mas é limitado ao Ano Novo.

Obs.: Se de repente não ocorrer, é porque não era para ser, viu? Não vai esperar para sempre nem desenvolver uma obsessão.

Simpatia da romã

Legenda: Romã Foto: Shutterstock

A simpatia da romã pode ser feita entre o Natal e o Dia de Reis, que é comemorado em 6 de janeiro. O objetivo dela é atrair prosperidade, proteção e paz para um novo ciclo.

Como fazer

Pegue sete sementes de romã e coloque-as na sua carteira com uma nota de dinheiro. Mantenha durante todo o ano. Tem também a possibilidade de fazer a simpatia no dia de Reis. Coma um pouco da fruta, reserve nove sementes e embrulhe em um papel pequeno. Depois, coloque as sementes com uma nota em dinheiro na carteira e faça três pedidos aos Reis Magos. Guarde até o ano seguinte.

Simpatia do banho de mar

Legenda: Pular sete ondas é uma das clássicas simpatias de ano-novo Foto: Shutterstock

Essa não tem restrição sobre período do ano, mas é bom que seja feita no início de um novo ano para abrir os caminhos. É destinada a quem deseja atrair proteção, paz, purificar e revigorar.

Como fazer

Na praia, de preferência durante o dia e em um mar que você conheça e seja seguro, entre na água, peça licença aos guardiões e guardiãs do mar e despeje um pouco de água na cabeça mentalizando coisas boas que deseja. Em paralelo, também agradeça por tudo que passou, apesar das adversidades