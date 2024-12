Para renovar a alma e trazer prosperidade: veja receita de 3 banhos para começar 2025

Nas culturas africana e indígena brasileira, o banho de ervas lava a alma. Tira tudo aquilo que não pertence mais àquele espírito para protegê-lo e abrir os caminhos para os bons sentimentos e para a prosperidade.

No Pará, por exemplo, o banho de cheiro é uma tradição na virada do ano, sendo vendidos já prontos no Mercado Ver-o-Peso, em Belém, a maior feira a céu aberto da América Latina.

Lá, os banhos, como 'Abre Caminho', 'Vence Tudo' e 'Dinheiro em Penca', são verdadeiros símbolos de prosperidade, cuja seleção de plantas engloba priprioca e o patchouli, ervas conhecidas por aromas marcantes.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste apresenta uma seleção de três banhos rituais que poderão ser feitos em qualquer lugar do País, cuidadosamente escolhidos para promover prosperidade, abrir caminhos e renovar as energias em 2025.

As receitas, compostas por ingredientes facilmente encontrados, oferecem uma alternativa prática para aqueles que desejam realizar esses rituais em casa. Para sua maior comodidade, existem no mercado kits especializados em banhos de ervas, inspirados em tradições africanas.

O que você precisa saber antes de preparar o banho

Os banhos devem ser aplicados do pescoço para baixo;

Permita que o corpo seque naturalmente;

Após o banho, procure se isolar em um ambiente tranquilo e relaxante para evitar interferências energéticas;

Durante o banho, conecte-se com suas intenções. Faça orações ou afirmações positivas, agradecendo pelo ano que passou, pedindo perdão e manifestando seus desejos para 2025;

As ervas utilizadas no banho podem ser enterradas em um local com terra ou reutilizadas para uma defumação, purificando o ambiente da sua casa.

Banho para prosperidade

Alpiste;

Folha de louro;

Manjericão.

Banho para abrir caminhos

7 folhas de louro;

7 galhos de manjericão;

7 sementes de girassol.

Banho para restaurar energias

3 folhas de cenoura;

3 galhos de arruda;

3 rosas vermelhas.

Como preparar

Leve a água ao ponto de ebulição e adicione os ingredientes. Em seguida, retire do fogo e deixe em infusão.

Onde encontrar ingredientes para banhos de ervas em Fortaleza

Mercado São Sebastião: nesse tradicional mercado, localizado na Rua General Clarindo de Queiroz, 1745, você encontrará uma ampla variedade de ervas e outros ingredientes naturais;

Lojas especializadas: a Rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza, concentra diversas lojas especializadas em produtos naturais e religiosos. Nesses estabelecimentos, você encontrará tanto ervas soltas quanto kits prontos para banhos rituais.

