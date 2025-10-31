Imagem de pessoas praticando kitesurf e o windsurf durante temporada de ventos no Ceará.
Viagem

Temporada de ventos no CE: conheça praias mais visitadas e cuidados essenciais

As praias mais visitadas nesse período são Cumbuco, Preá e Icaraizinho de Amontada

Bergson Araujo Costa
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra Brunno Malheiros, padeiro cearense, comemorando vitória ao ser premiado na Panettone World Championship, na Itália, com o título de segundo melhor panetone de chocolate do mundo.
Culinária

Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo

Doce com chocolate foi criado por equipe brasileira liderada por padeiro de Fortaleza

Carol Melo
20 de Outubro de 2025
Foto de uma cadela da cor caramelo com um lacinho alusivo ao Outubro Rosa, e ao fundo, dois balões rosas.
Pets

Outubro Rosa Pet: como prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas

Especialistas alertam que a prevenção para pets é essencial para um diagnóstico precoce

Matheus Facundo
16 de Outubro de 2025
Céu estrelado durante a noite.
Viagem

Noctourismo: entenda o que é o turismo de experiências noturnas

Modalidade turística foi apontada como uma tendência da area para 2025

Foto de cão recebendo coleira antiparasitária em Fortaleza para matéria sobre Leishmaniose em cães.
Pets

Leishmaniose em cães: saiba o que é, sintomas, prevenção e tratamento

Anualmente, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 3.500 casos da doença são registrados no Brasil

Matheus Facundo
07 de Outubro de 2025
Salada fresca de alface, tomate e cenoura sendo regada com azeite de oliva extra virgem, em uma tábua de madeira, com ingredientes de legumes ao fundo.
Culinária

Descubra 3 receitas sem carne no Dia Mundial do Vegetarianismo

Aprenda a fazer delícias vegetarianas de receitas populares

Prédios da cidade de Fortaleza.
Viagem

Regras de check-in e check-out de hospedagens são alteradas

Confira quais são as principais mudanças com as novas regras

Imagem mostra pessoa fazendo compras no supermercado, segurando uma garrafa de azeite de oliva na seção de alimentos. Ambiente organizado com produtos nas prateleiras para matéria sobre tipos de azeite
Culinária

Conheça os tipos de azeite, benefícios e como usar na cozinha

Saiba a diferença entre as variações do óleo vegetal, para o que cada uma delas é indicada e como fazer a melhor escolha para suas receitas

Carol Melo
25 de Setembro de 2025
Mulher passando algodão no olho de cachorro
Pets

Skincare pet: saiba como cuidar da pele dos animais e manter o bem-estar

Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça

Matheus Facundo
15 de Setembro de 2025
Filhote de Akita Inu
Pets

Petshop é condenado a pagar R$ 18 mil à família que comprou cachorro doente em MG

Exames confirmaram que cadela da raça Akita Inu estava com cinomose

Redação
11 de Setembro de 2025