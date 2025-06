Justiça mantém prisão de Lenno, da banda Desejo de Menina, por suspeita de homicídio culposo

O cantor Lenno Ferreira, da banda Desejo de Menina, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça da Paraíba após audiência de custódia neste domingo (1º). O artista é suspeito de homicídio culposo, no caso de um acidente de carro que matou uma mulher em Pernambuco no começo de maio.

Lenno foi preso após um show neste domingo. Segundo o termo da audiência de custódia, obtido pelo portal g1 PB, o cantor vai ser encaminhado à Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, João Pessoa (PB). A decisão foi da juíza plantonista Lessandra Nara Torres Silva.

Ele deve ser transferido para a Comarca de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, local onde ocorreu o acidente no dia 5 de maio.

A defesa do cantor informou ao g1 que "recebeu com surpresa o cumprimento do decreto de prisão preventiva".

Segundo os advogados, será pedida a revogação da prisão, pois "o cantor jamais se furtou de prestar os esclarecimentos devidos perante as autoridades, não atentou contra as investigações e não praticou qualquer ato capaz de ensejar a sua prisão cautelar".

O mandado de prisão contra Lenno foi pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e também de condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa.

Quem era a mulher atropelada por Lenno Ferreira?

A vítima do acidente foi Thiara Freire, de 33 anos. A mulher era natural de Petrolina (PE), e trabalhava como gerente de serviços em uma agência do Banco do Brasil em Santa Maria.

Thiara era mãe, e sua morte causou comoção na cidade de Santa Maria e também em Petrolina.

Legenda: Thiara tinha 33 anos Foto: Reprodução

A agência onde ela trabalhava publicou nota de pesar: “Com grande tristeza, o BB recebeu a notícia do acidente de trânsito que causou o falecimento de Thiara Freire, que atuava como gerente de serviços em Santa Maria da Boa Vista. O Banco do Brasil lamenta profundamente e manifesta total solidariedade e apoio aos colegas e familiares”.

Acidente de carro

No dia 5 de maio, um acidente de trânsito envolvendo um carro de luxo pertencente a Lenno Ferreira e uma van deixou uma pessoa morta, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

Além da morte da mulher, outras sete pessoas também ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

O colunista João Lima Neto, do Diário do Nordeste, apurou com pessoas próximas ao cantor Lenno — vocalista da banda Desejo de Menina — que o artista estava guiando o carro na BR-116, atrás da van. Segundo a PRF, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.