Lenno, vocalista da banda Desejo de Menina, é preso após show na Paraíba

Lenno Ferreira, cantor da banda Desejo de Menina, foi preso após realização de show em João Pessoa, Paraíba, na madrugada deste domingo (1º), segundo informações do g1.

A prisão foi determinada pela Justiça de Pernambuco, por um mandado de prisão relacionado ao envolvimento do artista em um acidente de trânsito que matou uma pessoa, em maio deste ano.

O vocalista foi encaminhado para a Central de Polícia de João Pessoa e de lá será transferido para Pernambuco, estado onde foi registrado o acidente.

Relembre acidente

No dia 5 de maio, um acidente de trânsito envolvendo um carro de luxo pertencente a um dos integrantes da banda Desejo de Menina e uma van deixou uma pessoa morta, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

O acidente causou a morte de Thiara Freire, de 33 anos. Outras sete pessoas também ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

O colunista João Lima Neto, do Diário do Nordeste, apurou com pessoas próximas ao cantor Lenno — vocalista da banda Desejo de Menina — que o artista estava guiando o carro na BR-116, atrás da van.

Segundo a PRF, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.