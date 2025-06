Flor Gil relata ataques recebidos: 'Antes era linda, agora é sapatão'

A cantora Flor Gil, de 16 anos, neta de Gilberto Gil, comentou, em entrevista à revista Capricho, a repercussão que costuma perceber quando as pessoas comentam sobre a sexualidade dela.

“Tem muita gente que fala: ‘Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão’ ou ‘Que pena, essa menina era tão angelical, agora tá assim’. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo. Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem”, disse a adolescente.

Em 2023, a artista ganhou grande visibilidade nas redes sociais ao exibir o print de uma conversa com a mãe, Bela Gil, em que revelava ser lésbica. A cantora lançou o primeiro álbum, "Cinema Love", no último mês de abril.

Sobre o preconceito, ela disse, na entrevista, que apesar dos preconceituosos, também recebe comentários carinhosos. “Recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: ‘Você me ajudou tanto’, especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe”. Flor namora uma americana chamada Nikita.

A cantora ainda revelou que a tia Preta Gil é sua maior inspiração na música: "Desde pequena, minha ídola era minha tia Preta. Eu sempre falava que queria ser ela quando crescer. Eu a via com microfones cheios de brilhos e com vestidos cantando em casamento, no Carnaval... E já imaginava um futuro na música, a vida de artista".