WePink responde consumidora que relatou cegueira após usar maquiagem da marca

A WePink, empresa da influenciadora Virgínia Fonseca, respondeu uma consumidora que relatou cegueira por usar um dos produtos da marca. Lidiane Herculano, moradora de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, compartilhou a situação no YouTube e logo o assunto viralizou nas redes sociais.

Segundo a companhia, em nota divulgada à imprensa, na segunda-feira (7), uma análise técnica do produto comprado por Lidiane foi solicitada. No entanto, a consumidora se negou a cooperar com a operação.

"Contatamos a consumidora e solicitamos que ela nos enviasse o produto por meio de postagem reversa gerado por nós ou permitisse que coletássemos o produto em sua residência, pois alegado pelo consumidor que o produto causou um dano, se faz necessário a análise pericial do produto para emissão de laudo. Porém, ela se negou em um primeiro momento", esclarece a empresa.

Ao final do informativo, a WePink afirma que segue "aguardando o envio do produto" para análise.

Entenda a polêmica

No vídeo publicado por Lidiane, ela afirma que comprou um fortalecedor de cílios vendido pela WePink em junho deste ano. Ao utilizá-lo, a princípio, não sentiu nenhum desconforto. Mas a situação mudou quando, horas depois, passou a se incomodar com uma ardência estranha no olho.

"Senti uma ardenciazinha de leve (…) e aí eu dormi. Quando acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado, tudo muito cinza”, disse.

Após tentativas caseiras de aliviar os sintomas, o problema persistiu. "Lavei com soro, com água boricada e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que, no dia seguinte, quando acordei para ir para o trabalho, continuei com essa nebulosidade", continuou Lidiane.

Legenda: Lidiane passou por uma série de procedimentos médicos para aliviar as dores. Segundo a família, por pouco ela não sofreu cegueira total Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na sequência, a mulher relatou que não conseguia abrir os olhos devido a fortes dores. "Fui para um hospital especialista em olhos em Duque de Caxias e o médico examinou. Eu já nem conseguia mais abrir os olhos. Parecia que estava passando uma gilete nos olhos. Uma dor insuportável", finalizou.

Pelas redes sociais, a família de Lidiane afirma que "vai entrar com medidas legais" contra a empresa de Virgínia.