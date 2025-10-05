Ministério da saúde envia primeira remessa de antidoto contra metanol a cinco estados

O Ministério da Saúde iniciou, neste sábado (4), a distribuição do antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol.

A primeira remessa incluiu estados que formalizaram pedido de reforço de estoque. O Brasil enfrenta um surto de intoxicação pela substância, associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O Ceará não recebeu remessas do etanol farmacêutico neste envio. Foram distribuídas 580 ampolas a cinco entes da federação: Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Paraná.

As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde.

O SUS recebeu 4,3 mil ampolas do antídoto de hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Além disso, o ministério determinou a compra de mais 12 mil unidades do etanol farmacêutico e outras 2,5 mil unidades do fomepizol, outro medicamento utilizado para tratar a intoxicação.

DOIS CASOS SUSPEITOS NO CEARÁ

O Ceará registrou neste sábado (4) os dois primeiros casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Veja também País São Paulo confirma 2ª morte por intoxicação com metanol País Antídoto contra metanol chegará do Japão ao Brasil em regime urgência País Médica é perseguida há mais de quatro anos por ex-paciente no Distrito Federal

O primeiro é de uma paciente internada em um hospital particular de Fortaleza - não notificado ao sistema público de saúde até a manhã deste domingo (5).

O segundo é um paciente internado em Quixeramobim. A recomendação da Secretaria de Saúde é que todos os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação.

195 CASOS REGISTRADOS

O Ministério da Saúde registrou 195 notificações de intoxicação por metanol em todo o Brasil, conforme balanço do fim da tarde de sábado.

São 14 casos confirmados e 181 em investigação. A grande maioria dos registros, 162, são em São Paulo. O estado em 13 óbitos notificados, sendo um confirmado.

Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul também investigam mortes suspeitas da intoxicação por metanol.