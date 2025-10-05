Diário do Nordeste
Ministério da saúde envia primeira remessa de antidoto contra metanol a cinco estados

Ceará não recebeu antídotos; distribuição ocorreu a estados que pediram reforço do estoque

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:32)
País
Imagem de profissional da saúde com antidoto para aplicação em paciente
Legenda: Etanol farmacêutico é antidoto contra intoxicação por metanol
Foto: Shutterstock/Melinda Nagy

O Ministério da Saúde iniciou, neste sábado (4), a distribuição do antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol.

A primeira remessa incluiu estados que formalizaram pedido de reforço de estoque. O Brasil enfrenta um surto de intoxicação pela substância, associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O Ceará não recebeu remessas do etanol farmacêutico neste envio. Foram distribuídas 580 ampolas a cinco entes da federação: Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Paraná.

As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde.

O SUS recebeu 4,3 mil ampolas do antídoto de hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Além disso, o ministério determinou a compra de mais 12 mil unidades do etanol farmacêutico e outras 2,5 mil unidades do fomepizol, outro medicamento utilizado para tratar a intoxicação.

DOIS CASOS SUSPEITOS NO CEARÁ

O Ceará registrou neste sábado (4) os dois primeiros casos suspeitos de intoxicação por metanol.

O primeiro é de uma paciente internada em um hospital particular de Fortaleza - não notificado ao sistema público de saúde até a manhã deste domingo (5).

O segundo é um paciente internado em Quixeramobim. A recomendação da Secretaria de Saúde é que todos os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação.

195 CASOS REGISTRADOS

O Ministério da Saúde registrou 195 notificações de intoxicação por metanol em todo o Brasil, conforme balanço do fim da tarde de sábado.

São 14 casos confirmados e 181 em investigação. A grande maioria dos registros, 162, são em São Paulo. O estado em 13 óbitos notificados, sendo um confirmado.

Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul também investigam mortes suspeitas da intoxicação por metanol.

 

