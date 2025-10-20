Mortes confirmadas após intoxicação por metanol sobem para 9 no Brasil

O número de mortes confirmadas de intoxicação por metanol subiu para nove no Brasil, nesta segunda-feira (20). O Ministério da Saúde informou que 47 casos foram comprovados e outros 57 estão em investigação de pessoas intoxicadas após consumir bebidas adulteradas.

Até o momento, 578 notificações foram descartadas.

Dentre os óbitos confirmados, foram:

6 em São Paulo;

2 em Pernambuco;

1 na Bahia.

Além disso, outras sete mortes suspeitas estão em investigação nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.

O que é o metanol?

O metanol, quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele em contato prolongado, pode provocar náusea, tontura, perda da visão e até a morte. Pequenas quantidades já são suficientes para provocar intoxicação grave.

Em casos de suspeita de ingestão, a orientação das autoridades é procurar imediatamente o Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos primeiros sintomas.

De acordo com Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a detecção precoce é fundamental para o tratamento. "O tempo de detecção é um fator muito importante para o tratamento, que pode ser feito via antídotos ou até hemodiálise", afirmou a secretária.