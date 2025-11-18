Diário do Nordeste
Ministro alemão elogia Brasil após fala polêmica de chanceler

Titular do Meio Ambiente homenageou o País após visita ao Pará.

Escrito por
e
(Atualizado às 10:59)
País
Imagem mostra pescador local da Amazônia e o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, com um mostrando a rede e o outro os peixes, destacando a conexão cultural e a natureza.
Legenda: Político integra partido da oposição do chanceler alemão.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, publicou, nessa segunda-feira (17), uma homenagem ao Brasil, elogiando o povo brasileiro, durante passagem pela 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). 

A manifestação do titular acontece dias após o chanceler alemão Friedrich Merz dizer que ficou contente em deixar o Brasil, após também visitar o evento, que ocorre em Belém (PA). 

O que aconteceu?

Durante um discurso no Congresso de Comércio Alemão, no último dia 13, Merz comparou a Alemanha ao Brasil. 

"Minhas senhoras e senhores, vivemos num dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que me acompanharam no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?'. Ninguém levantou a mão", disse o chanceler.

"Todos ficaram felizes por termos voltado à Alemanha, especialmente daquele lugar."
Friedrich Merz
Chanceler alemão

A declaração repercutiu negativamente entre autoridades brasileiras, que reagiram com indignação

"Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão Friedrich Merz revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado", escreveu o governador do Pará, Helder Barbalho, nessa segunda-feira, na rede social X.

'Povo acolhedor e bom anfitrião'

Imagem mostra pescador local da Amazônia e o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, com um mostrando a rede e o outro os peixes, destacando a conexão cultural e a natureza.
Legenda: Conteúdo foi compartilhado pelo político nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Também nessa segunda, o ministro alemão Carsten Schneider usou as redes sociais para dizer que o Brasil é um país lindo e com pessoas simpáticas e bons anfitriões

"Pena que não posso ficar mais tempo após a COP", lamentou ao compartilhar uma imagem ao lado de um pescador brasileiro. 

Imagem mostra pescador local da Amazônia e o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, com um mostrando a rede e o outro os peixes, destacando a conexão cultural e a natureza.
