Vai trabalhar no feriado de 20 de novembro? Saiba mais sobre o Dia da Consciência Negra

O Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra é celebrado nacionalmente dia 20 de novembro. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Lula (PT) em dezembro de 2023, passando a valer apenas no ano seguinte.

Apesar do feriado, nem todos os trabalhadores terão o dia de folga. Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os trabalhadores que atuam em feriados possuem direito à compensação com folga em outro dia ou ao pagamento em dobro.

A medida foi prevista em acordo coletivo ou convenção da categoria, segundo o Uol. Assim, as empresas e empregados precisam seguir as regras.

Veja também País Polícia do RJ mira 'curso de desbloqueio' de celulares roubados País Homem que morreu em explosão em SP fabricava pólvora em casa

Dia da Consciência Negra

A data busca valorizar as raízes culturais brasileiras e homenagear a morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola brasileiro no século XVII.

Em 2023, Lula se pronunciou sobre a decisão. "Sancionei o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra um feriado em todo o país. Uma data importante na valorização das raízes culturais do povo brasileiro", escreveu.