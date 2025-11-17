Diário do Nordeste
Homem que morreu em explosão em SP fabricava pólvora em casa

Grupo de Ações Táticas Especiais encontrou no local mais de 1,2 mil foguetes e uma bomba com quase um quilo de pólvora.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:39)
País
Escombros deixados pela explosão.
Legenda: Os artefatos eram fabricados no imóvel sem levantar suspeitas.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O proprietário do imóvel que explodiu devastando uma rua do bairro Tatuapé, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (13), mantinha o material inflamável sem levantar suspeitas, inclusive da própria mulher. As informações foram divulgadas em reportagem do Fantástico desse domingo (16).

Adir Mariano, de 46 anos, morreu na explosão, que deixou ainda 10 pessoas feridas. Ele já havia sido investigado duas vezes por soltar balões, ato que é considerado crime no Brasil.

Mesmo sem saber da fabricação na casa, a mulher de Adir sabia que o marido saía para soltar balões.

Explosão em SP

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, foi chamado para fazer a varredura do local. Os militares encontraram grande quantidade de material intacto, incluindo mais de 1,2 mil foguetes e uma bomba com quase um quilo de pólvora. 

Indícios apontam que Adir, além de armazenar, fabricava a pólvora. 

No local, foram encontrados ainda nitrato de potássio e enxofre em abundância, usados para a produção do material explosivo. E ferramentas como prensa, peneira e balança sugerem a fabricação dos artefatos no local.

