Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Explosão seguida de incêndio atinge galpão com fogos de artifício em SP

O incidente ocorreu no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Colagem mostra a sequência de explosões.
Legenda: A suspeita inicial é de que a queda de um balão tenha provocado a explosão.

Uma explosão seguida de incêndio assustou moradores na noite desta quinta-feira (13) na esquina da Avenida Celso Garcia com a Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h45. As primeiras informações apontam que o fogo começou em um galpão que armazenava fogos de artifício.

Veja também

teaser image
País

Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil de propina por mês, diz PF

A suspeita inicial é de que a queda de um balão tenha provocado a explosão. Duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

Foto mostra um dos momentos da explosão.
Legenda: A Polícia Militar informou que a prioridade é isolar a área e verificar se há mais vítimas.
Foto: Reprodução.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma grande nuvem de fumaça, o barulho das explosões e fogos estourando próximos a um edifício. Moradores de prédios do entorno aparecem assustados com a força do impacto.

Segundo relatos, a explosão quebrou vidros de vários apartamentos próximos ao galpão. Carros estacionados na região também ficaram danificados.

A Polícia Militar informou que a prioridade é isolar a área e verificar se há mais vítimas. Pelo menos três viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas.

Assuntos Relacionados
Colagem mostra a sequência de explosões.
País

Explosão seguida de incêndio atinge galpão com fogos de artifício em SP

O incidente ocorreu no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista.

Redação
Há 55 minutos
Imagem mostra o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto durante audiência no Senado.
País

Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil de propina por mês, diz PF

Dinheiro desviado era pago por meio de empresas e até de uma pizzaria.

Redação
Há 1 hora
Colagem de foto da ex-nora de Lula e dinheiro apreendido pela PF.
País

Ex-nora de Lula é alvo da PF por suspeita de corrupção no MEC

Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão.

Redação
13 de Novembro de 2025
cristian cravinhos fazendo sinal de positivo com a mão, em cima de uma motocicleta.
País

Cristian Cravinhos sofre acidente de moto e leva 15 pontos

Condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, ele se recupera em casa após ser atingido por um carro.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, durante oitiva no Senado no âmbito da CPMI que investiga a fraude no INSS.
País

Fraude no INSS: PF prende ex-presidente da instituição

Alessandro Stefanutto deixou o cargo em abril, após descobrirem esquema.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem da influenciadora Maria Eduarda, que nega ser Japinha do CV.
País

Mulher nega ser 'Japinha do CV': 'Essa menina não existe'

Maria Eduarda acrescentou que há 'coisas' em sua vida que prefere deixar no passado.

Redação
12 de Novembro de 2025
Presos são colocados dentro de viatura por agentes de segurança.
País

Sete líderes do CV mudam para presídios federais após megaoperação no RJ

Transferência reforça ofensiva do governo fluminense após onda de ataques.

Redação
12 de Novembro de 2025
Colagem de fotos do caminhão bloqueando Rodoanel.
País

Motorista de caminhão com falsa bomba em SP ficou em 'estado de choque'

Rodoanel Mário Covas passou mais de 5h interditado; motorista ficou em estado de choque.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem das reféns Nayara e Eloá, do caso de cárcere privado que marcou o Brasil.
País

Nayara Rodrigues, sobrevivente do Caso Eloá, escolheu vida reservada

Caso foi relembrado após a Netflix lançar um documentário sobre o crime.

Redação
12 de Novembro de 2025
Uma montagem, com duas fotos de Mônica posando em frente a antena parabólica, do lado esquerdo quando mais nova e do lado direito em 2018
País

'Eu na antena parabólica': Personagem de meme reconstrói casa após enchente

Jovem do Rio Grande do Sul lançou vaquinha e, em menos de 10 dias, conseguiu mais de R$ 13 mil.

Redação
12 de Novembro de 2025
Trecho do Rodoanel Mário Covas Oeste com grande congestionamento
País

Caminhão bloqueia trecho do Rodoanel em SP; Polícia descarta suspeita de bomba

Resgate ocorreu por volta de 9h20.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP) recém-afastado do cargo, sorridente com blazer cinza e camisa azul, formando um coração com as mãos em fundo claro.
País

PF aponta Rodrigo Manga como líder de organização criminosa

'Prefeito tiktoker' é suspeito de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro.

Redação
12 de Novembro de 2025
Colagem mostra dois momentos da agressão, com o homem pegando o capacete e desferindo golpes contra a vítima.
País

Homem ataca colega de trabalho com golpes de capacete em Salvador; veja vídeo

Até o momento, ninguém foi preso; caso ocorreu no último sábado (8).

Redação
11 de Novembro de 2025
Imagens mostram o momento do confronto com as forças de segurança da COP 30.
País

Manifestantes entram em confronto com seguranças no 2º dia da COP30, em Belém

O grupo formado, em maioria, por representantes de tribos indígenas se dispersou após confusão.

Redação
11 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra Gabrielle à esquerda e Laís à direita. Gabrielle é uma jovem de cabelo loiro e óculos de armação transparente. Laís é uma jovem de traços mais finos e tem cabelos castanhos. Imagem usada para matéria sobre morte de mulher em Sepetiba motivada por guarda de filha da vítima.
País

Caso Laís: Polícia do RJ busca suspeita de assassinar mulher para ter a guarda da filha dela

A suspeita é a atual esposa do ex-marido da vítima.

Redação
11 de Novembro de 2025
foto do influenciador fitness Renato Cariani na praia.
País

Zanin nega pedido de Renato Cariani para suspender ação por tráfico

Defesa do influenciador diz que o judiciário paulista tem "incompetência absoluta" para julgar o caso.

Redação
11 de Novembro de 2025
Imagem mostra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sentado em cadeira no Plenário da Corte federal.
País

Moraes suspende inquérito sobre remoção de corpos após operação no RJ

Familiares dos mortos eram alvo da ação após retiraram cadáveres da mata.

Redação
11 de Novembro de 2025
Pessoa de camisa azul colocando azulejo branco em parece com cimento.
País

Reforma Casa Brasil: quem está com o nome negativado pode se inscrever?

Programa é uma nova linha de crédito para reforma de moradias em áreas urbanas.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
Imagem de carro destruído após acidente.
País

Carro despenca de viaduto em São Paulo, e 4 jovens morrem

Uma pessoa sobreviveu.

Redação
10 de Novembro de 2025
Governador Cláudio Castro (de terno preto, à esquerda) e o Ministro Alexandre de Moraes (de terno escuro e gravata vermelha, ao centro, mais recuado) participam de uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Eles estão em um grupo de homens, alguns em uniformes militares, olhando para um grande painel de monitores que exibe um mapa digital e imagens de câmeras de segurança. Um militar uniformizado, de costas para o observador, aponta para o mapa na tela.
País

Moraes exige envio de laudos e relatórios sobre operação no RJ que deixou 121 mortos

Ministro quer acesso completo à documentação que deu origem e sustentação às ações policiais.

Redação
10 de Novembro de 2025