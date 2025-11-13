Explosão seguida de incêndio atinge galpão com fogos de artifício em SP
O incidente ocorreu no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista.
Uma explosão seguida de incêndio assustou moradores na noite desta quinta-feira (13) na esquina da Avenida Celso Garcia com a Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h45. As primeiras informações apontam que o fogo começou em um galpão que armazenava fogos de artifício.
A suspeita inicial é de que a queda de um balão tenha provocado a explosão. Duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma grande nuvem de fumaça, o barulho das explosões e fogos estourando próximos a um edifício. Moradores de prédios do entorno aparecem assustados com a força do impacto.
Segundo relatos, a explosão quebrou vidros de vários apartamentos próximos ao galpão. Carros estacionados na região também ficaram danificados.
A Polícia Militar informou que a prioridade é isolar a área e verificar se há mais vítimas. Pelo menos três viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas.