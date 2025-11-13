Explosão seguida de incêndio atinge galpão com fogos de artifício em SP

Uma explosão seguida de incêndio assustou moradores na noite desta quinta-feira (13) na esquina da Avenida Celso Garcia com a Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h45. As primeiras informações apontam que o fogo começou em um galpão que armazenava fogos de artifício.

Veja também País Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil de propina por mês, diz PF

A suspeita inicial é de que a queda de um balão tenha provocado a explosão. Duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

Legenda: A Polícia Militar informou que a prioridade é isolar a área e verificar se há mais vítimas. Foto: Reprodução.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma grande nuvem de fumaça, o barulho das explosões e fogos estourando próximos a um edifício. Moradores de prédios do entorno aparecem assustados com a força do impacto.

Segundo relatos, a explosão quebrou vidros de vários apartamentos próximos ao galpão. Carros estacionados na região também ficaram danificados.

A Polícia Militar informou que a prioridade é isolar a área e verificar se há mais vítimas. Pelo menos três viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas.