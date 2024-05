Chuvas intensas no Rio Grande do Sul já deixam 13 mortos; Lula visita o Estado

Subiu para 13 o número de mortos vítimas do forte temporal que assola o Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira (26). Segundo a Defesa Civil, ao menos 21 pessoas estão desaparecidas.

Segundo boletim da Defesa Civil do Estado divulgado ao meio-dia desta quinta-feira (2/5), 147 municípios gaúchos foram afetados. O Estado tem 4.599 pessoas em abrigos, 9.993 desalojados e 67.860 afetados. Doze pessoas ficaram feridas.

Os óbitos foram registrados nos seguintes municípios gaúchos:

Encantado (1)

Itaara (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (1)

Santa Maria (2)

São João do Polêsine (1)

Segredo (1)

Silveira Martins (1)*

*uma das mortes que havia sido contabilizada, no boletim anterior, para Santa Maria, aconteceu, na verdade, em Silveira Martins.

Veja também País Lula visita o Rio Grande do Sul após temporais; chuva já deixou 10 mortos e 21 desaparecidos País Hispano-brasileiro é preso por matar adolescente com espada em Londres

Lula visita o Estado

Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Estado. Ele se reuniu com o governador Eduardo Leite e outras autoridades gaúchas na Base Aérea de Santa Maria, na Região Central do Estado.

No encontro, como uma medida emergencial, ficou decidida a criação de uma Sala de Situação integrada, sob coordenação do comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, para organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas.

"Os prejuízos materiais são gigantescos, mas nosso foco neste momento são os resgates. Ainda há pessoas aguardando o socorro”, disse Leite, que destacou as dificuldades meteorológicas ainda existentes, que retardam as operações.

Comportas fechadas em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre iniciou, nesta quinta-feira, o fechamento de comportas de segurança do Cais Mauá. O processo começou pelos portões 3 e 4, localizados na altura do pórtico central.

A medida, definida nessa quarta em conjunto com os órgãos de pronta-resposta no Centro Integrado de Coordenação de Serviços, tem como base as previsões de elevação do nível do Rio Guaíba nos próximos dias. A aferição mais recente foi de 2,63 metros às 6h15 no Cais Mauá, onde a cota de alerta é de 2,5 metros e a cota de inundação é de 3 metros.

Na região das Ilhas, consideravelmente mais baixa, a aferição mais recente foi de 2,18 metros às 6h30. No local, a cota de alerta é de 2 metros e a de inundação, 2,20 metros.

Segundo a prefeitura, a área também será foco de ações nas próximas horas.

Cheia iminente

A MetSul Meteorologia classificou a possibilidade de cheia do Guaíba como iminente e de grandes proporções, "rivalizando com algumas das maiores da história nos últimos 80 anos".

A orientação é que a população das ilhas de Porto Alegre e do Delta do Jacuí iniciem imediatamente os preparativos para remoção de objetos pessoais e para preservar seu patrimônio.