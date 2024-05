Lula visita o Rio Grande do Sul após temporais; chuva já deixou 10 mortos e 21 desaparecidos

Está prevista para esta quinta-feira (2) uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul, a fim de verificar os efeitos das fortes chuvas que afetaram mais de 100 cidades nos últimos dias. Segundo o próprio chefe do Planalto, uma conversa inicial já ocorreu com o governador gaúcho Eduardo Leite.

Até o momento, já foram contabilizados 10 mortos, 21 desaparecidos e 11 feridos, de acordo com informações da Defesa Civil. Há, ainda, 4,4 mil desalojados e desabrigados no estado, que enfrenta inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. O RS seguirá com temporais por, pelo menos, mais 36 horas, diz a previsão do tempo.

Veja também Mundo Prédio conhecido como 'castelo do Harry Potter' é destruído por ataque russo na Ucrânia; veja vídeo Mundo Menino de quatro anos é encontrado morto dentro de máquina de lavar após dias desaparecido na Rússia

"Hoje conversei novamente com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para saber da situação das fortes chuvas no estado. Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado", afirmou Lula, nesta quarta-feira (1º), pelas redes sociais.

Hoje conversei novamente com o governador @EduardoLeite_, do Rio Grande do Sul, para saber da situação das fortes chuvas no estado. Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado. pic.twitter.com/wWORHknv14 — Lula (@LulaOficial) May 1, 2024

A Força Aérea Brasileira (FAB) também deve enviar oito helicópteros para auxiliar os trabalhos emergenciais no estado, e aguarda apenas uma melhora das condições meteorológicas para levantar voo.

A comitiva presidencial no Sul dará seguimento a reuniões realizadas nesta quarta sobre o assunto, e deve contar com os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, que é gaúcho; Rui Costa, da Casa Civil; Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional e Integração; e Renan Filho, dos Transportes; além do comandante do Exército, general Tomás Paiva.

Resgate complexo