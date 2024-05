Ceará vai enviar bombeiros, cães e estruturas para apoiar vítimas das chuvas no RS, diz Elmano

Bombeiros, cães, embarcações e viaturas do Governo do Ceará serão enviados ao Rio Grande do Sul para ajudar no enfrentamento à tragédia ambiental que já vitimou mais de 50 pessoas no estado gaúcho. O anúncio do suporte foi feito na manhã deste sábado (4), pelo governador Elmano de Freitas (PT).

"Em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que há vários dias sofre com as cheias no estado, o Governo do Ceará está enviando apoio para ajudar nas buscas e salvamentos de possíveis vítimas", disse o governador cearense nas redes sociais.

Segundo Elmano, serão enviados 12 profissionais do Corpo de Bombeiros, entre mergulhadores, guarda-vidas e especialistas em salvamento em escombros. Além disso, darão suporte aos trabalhos dois cães para auxiliar nas buscas, duas embarcações, três viaturas e outros equipamentos de salvamento.

"É um momento de união entre os estados para oferecer toda ajuda necessária para o povo gaúcho superar esse triste momento", concluiu o governador.

Tragédia no RS

O Governo do Rio Grande do Sul informou neste sábado que subiu para 56 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que afetam o Estado durante esta semana. De acordo com o relatório da Defesa Civil, ainda 74 pessoas estão feridas e 67 estão desaparecidas.

O documento também apontou que, dos 497 municípios gaúchos, mais da metade (56,5%) foram afetados pela tragédia, o que deixou mais de 24,6 mil pessoas desalojadas — 8,2 mil estão em abrigos.