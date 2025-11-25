Diário do Nordeste
Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia

PM usou 'instrumentos' de menor potencial ofensivo na intervenção. Após tumulto, o evento foi encerrado.

João Lima Neto
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará

Quem andou no Centro de Caucaia, na manhã desta terça-feira (25), deparou-se com uma movimentação fora do comum por conta da inauguração de uma loja de artigos domésticos. Vídeos de uma fila gigante, tumulto e até disparos ao alto foram captados por diferentes pessoas que tentavam acessar o local. 

Ao Diário do Nordeste, a PM informou que a aglomeração "ocasionou pessoas com ferimentos, além de danos em vidraças e produtos". Composições do 12º Batalhão atuaram para controlar o tumulto durante a inauguração.

teaser image
Ceará

Edcley teria vazado mais questões do Enem meses antes de prova

teaser image
Ceará

Serviço em adutora deixa três áreas da Grande Fortaleza sem água nesta terça (25)

"Equipes da PMCE intervieram, e, com apoio de uma viatura da Guarda Municipal, controlaram a situação e evitaram maiores danos ao patrimônio e à população. Após a estabilização da situação, somente permaneceram no interior do estabelecimento os clientes que já haviam iniciado compras", informou a PM em comunicado.

Também em nota, "a Casa Freitas informa que, durante a inauguração da nova unidade em Caucaia, houve um tumulto na área externa em razão da grande concentração de público, ocasionando danos à fachada e pequenas escoriações em algumas pessoas. Todas receberam atendimento imediato, sem registros de ferimentos graves". 

A loja ainda comunicou que, "por precaução e para garantir a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade", a inauguração foi interrompida.

"A Casa Freitas lamenta o ocorrido e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos", conclui o texto, assinado pela direção da empresa.

Tumulto contido com armamento de menor potencial ofensivo 

Em um dos registros compartilhados nas redes sociais, uma grande aglomeração de clientes aparece tentando entrar na loja. As pessoas são apertadas contra as outras, enquanto apenas metade dos portões são abertos. 

Em outra imagem, é possível observar um agente de segurança disparando pelos menos por três vezes para o alto. Não é possível identificar se é uma arma de fogo. Segundo a PM, foram utilizados "instrumentos de menor potencial ofensivo" para conter o tumulto e restabelecer a ordem no local.

